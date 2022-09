Nations League, L’Italia batte l’Inghilterra 1-0 in una sfida del girone 3

L’Italia ha battuto l’Inghilterra 1-0 in una partita valida per la fase a gironi di Nations League e si prepara a sfidare l’Ungheria che ha sconfitto 1-0 la Germania. Con la sconfitta di questa sera, i britannici retrocedono nella serie B del Torneo, gli azzurri si giocano invece la qualificazione alla final four. Si è vista una bella Italia, subito aggressiva nei minuti iniziali della sfida, ma gli azzurri non sono riusciti a sbloccare la partita. La squadra di Mancini ha avuto diverse occasione da gol con Di Lorenzo, Scamacca, Di Marco e Cristante. C’è da dire che la difesa ha fatto il suo lavoro e non ha permesso agli inglesi di avvicinarsi a Donnarumma. James, Kane e Bellingham hanno avuto difficoltà a trovare la via della rete. Anche nella seconda frazione di gioco l’Italia entra in campo per segnare, subito una bella occasione per Toloi. Sul rovesciamento di fronte, ammonito Bonucci per un brutto intervento sull’avversario. Il gol arriva al 68esimo. Proprio il difensore della Juventus, che poco prima era stato ammonito, lancia Raspadori che dal limite calcia superando il portiere e facendo finire il pallone all’incrocio per il vantaggio degli azzurri. Reazione degli ospiti con Kane che al 77esimo lascia partire un tiro, ma Donnarumma para con un buon intervento. Il finale è tutto dell’Italia all’88esimo Gabbiadini sfiora il raddoppio e subito dopo gli azzurri colpiscono anche un palo con Dimarco. Nell’altra partita del girone L’Ungheria è andata a vincere per 1-0 in casa della Germania. Lunedì 26 settembre sarà sfida con l'Ungheria.





Applausi e fischi

San Siro ha accolto la Nazionale per la sfida contro l'Inghilterra con tanti applausi ma anche qualche timido fischio, indirizzato soprattutto a Gianluigi Donnarumma e Leonardo Bonucci durante riscaldamento e durante la partita. Applausi, invece che i 40mila del Meazza hanno tributato nel momento in cui sul megaschermo dello stadio è comparsa una immagine della Regina Elisabetta II, scomparsa nei giorni scorsi. Prima della partita è stato osservato un minuto di silenzio dalle due squadre. Gli azzurri hanno giocato con il lutto al braccio per le vittime dell'alluvione nelle Marche, gli inglesi per la Regina.