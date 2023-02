Naufragio di migranti in Calabria, si temono oltre 100 vittime. Meloni: profondo dolore

È drammatico il bilancio provvisorio del naufragio, all'alba di oggi, davanti alle coste del crotonese, a "Steccato" di Cutro, di un peschereccio che trasportava migranti. Tra loro molti bambini e molte donne. I cadaveri delle vittime sulla spiaggia e in mare. Ottanta i superstiti. Sul peschereccio, spezzato in due a causa del mare molto mosso, erano almeno in 250.

IL COMMENTO DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, GIORGIA MELONI

"Profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini" è stato espresso dalla premier Meloni secondo la quale si commenta da sé l'azione di chi oggi specula su questi morti, dopo aver esaltato l'illusione di un'immigrazione senza regole". E assicura che il governo è impegnato a impedire partenze e continuerà a farlo.