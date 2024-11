Naufragio di una nave da crociera nel Mar Rosso: 31 dispersi

"Trentuno turisti di varie nazionalità, insieme a 14 membri dell'equipaggio di una nave turistica che stava effettuando una crociera vicino alle coste di Marsa Alam" sul Mar Rosso in Egitto, "risultano dispersi. Le ricerche sono in corso con il coinvolgimento di diverse autorità": lo si è appreso da fonti qualificate egiziane che non precisano quali siano le nazioni di provenienza dei turisti. Sono stati salvati "alcuni sopravvissuti", viene aggiunto.

NON CI SAREBBERO ITALIANI

Non risultano al momento italiani coinvolti nel naufragio della nave turistica vicino alle coste di Marsa Alam, nel Mar Rosso. L'ambasciata e il consolato italiani, si apprende da fonti della Farnesina, sono in contatto con le autorità egiziane che al momento non segnalano la presenza di italiani. L'ambasciata sta continuando a contattare tutte le autorità locali che sono coinvolte nelle operazioni di salvataggio per avere ulteriori conferme

I PRIMI DETTAGLI

Alle 5:30 il centro di soccorso nel centro di controllo ha ricevuto il segnale di emergenza dalla barca turistica Sea Story. La nave è partita da Marsa Alam il 24 novembre per un'escursione subacquea e sarebbe dovuta tornare a Hurghada il 29 novembre. Le prime informazioni suggeriscono che la nave sia affondata nella zona di Shaab Sataeh, a nord di Marsa Alam. A bordo c'erano 31 turisti di varie nazionalità e un equipaggio di 14 persone. Dopo l'affondamento, il maggiore generale Amr Hanafi ha dato istruzioni per espandere il più possibile la ricerca delle persone scomparse.