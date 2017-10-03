Nazionale, Ventura, Non andare al mondiale sarebbe una catastrofe

Nazionale, Ventura: "Non andare al mondiale sarebbe una catastrofe"

Redazione Web

03 ottobre 2017, ore 08:47

Il commento del commissario tecnico prima di Macedonia e Albania

Il c.t. della nazionale italiana, in vista del doppio impegno contro Macedonia e Albania, si allinea a quanto detto da Tavecchio e Malagò: "Non andare al Mondiale sarebbe una catastrofe. Purtroppo è un momento particolare ma questo gruppo ha una voglia matta di essere un'oasi felice, lasciando fuori da Coverciano tutti i vari problemi. Abbiamo pochi giorni per preparare le prossime gare, la priorità ora è qualificarci e prendere punti per essere testa di serie, per questo dobbiamo affidarci alle certezze e all'usato sicuro - ha spiegato - Non c'è chiusura definitiva per nessuno ma Zaza è fuori dal giro da un pò e di Balotelli vale il solito discorso: io non l'ho mai allenato ma chi lo ha fatto non ha mai messo in discussione le doti tecniche bensì il resto".

