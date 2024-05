Tennis, Internazionali BNL d’Italia, i sorteggi dei tabelloni maschili e femminili

Atmosfera elettrica per gli Internazionali BNL d’Italia a Roma . Oggi, nella magnifica cornice di Fontana di Trevi, si sono svolti i sorteggi dei tabelloni maschili e femminili che hanno dato il via alle anticipazioni per uno dei tornei più attesi del tennis. Doppio derby tutto azzurro al primo turno. Matteo Berrettini affronterà Stefano Napolitano ; nell’altra sfida azzurra Gigante contro Zeppieri. Lorenzo Musetti, invece, andrà direttamente al secondo turno e attenderà il suo avversario tra Eubanks e un qualificato, pronti a metterlo alla prova sul campo. I sorteggi hanno svelato anche una serie di possibili match che promettono spettacolo nel corso del torneo. Novak Djokovic, è la testa di serie numero uno del torneo. Le assenze, però, di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno rimescolato le carte , trasformando Danil Medvedev , campione in carica degli Internazionali, e Andrey Rublev nei nuovi contendenti del seeding. Tra le possibili battaglie che si prospettano, attenzione ai quarti di finale che potrebbero vedere scontri tra Ruud e Djokovic, Zverev e Dimitrov, Rublev e Tsitsipasv e Hurkacz contro Medvedev. Intanto, Rafa Nadal si prepara al suo debutto contro un qualificato e potrebbe sfidare Hurkacz al secondo turno.

TABELLONE FEMMINILE

Non solo il tabellone maschile a catalizzare l'attenzione. Nel main draw femminile, Jasmine Paolini esordirà al secondo turno e si scontrerà contro la vincitrice del match tra Petra Martic e Mayar Sherif. Un cammino complicato per la Paolini in questa edizione degli Internazionali BNL d’Italia, dove potrebbe incontrare Vyka Azarenka, Maria Sakkari e, ai quarti di finale, Elena Rybakina. La tennista azzurra è dalla parte del tabellone della numero due del mondo Aryna Sabalenka. Nel tabellone femminile, la presenza di nomi come Sabalenka e Swiatek promette un torneo altrettanto avvincente. Il derby azzurro anche nel femminile, al primo turno c’è la sfida tra Lucrezia Stefanini e Vittoria Paganetti. Tra le altre italiane, Lucia Bronzetti affronterà Sofia Kenin, mentre Martina Trevisan si scontrerà contro Julija Putinceva. Intanto cresce l'entusiasmo dei tifosi per questa 81esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia che cresce ad ogni sorteggio. Grandi le aspettative che circondano i protagonisti: gli Internazionali di Roma si preannunciano come un evento imperdibile nel calendario tennistico mondiale