Omicidio Sacchi, definitiva la condanna a 27 anni per il killer. La famiglia della vittima, sentenza giusta

Definitiva la condanna a 27 anni per l'autore materiale dell'omicidio e tre nuovi processi di appello, tra cui quello per l'ex fidanzata della vittima Anastasiya Kylemnyk. È quanto hanno stabilito dalla Cassazione nel procedimento legato all'omicidio di Luca Sacchi avvenuto il 24 ottobre del 2019 davanti ad un pub di Roma. I supremi giudici hanno confermato la condanna più pensante per Valerio Del Grosso, il giovane che uccise con un colpo di pistola alla testa il personal trainer.

APPELLO BIS

Ci sarà, invece, un nuovo processo di appello per Anastasiya, che è accusata dalle violazione della legge sulla droga. Appello bis anche per Paolo Pirino e Marcello De Propris. Il primo è il complice di Del Grosso nell'aggressione, il secondo consegnò l'arma del delitto: entrambi furono condannati a a 14 anni e 8 mesi di carcere. I giudici dovranno rivalutare 'in peius' la pena.

LA FAMIGLIA SACCHI, SENTENZA GIUSTA

"Sono soddisfatta della sentenza anche se mio figlio non ce lo ridà indietro nessuno. Mi auguro - ha commentato la mamma di Luca, Concetta - che Del Grosso sconti per intero la sua pena. Non si rende conto, e forse mai se ne renderà, del dolore che ha provocato". I giudici hanno, quindi, parzialmente confermato la richiesta della Procura generale che aveva chiesto di far passare in giudicato anche la condanna per la Kylemnyk. "Del Grosso - ha detto nel corso della requisitoria, Giuseppina Casella - ha sparato a Sacchi mirando con braccio teso alla testa, è evidente la volontà di provocare la morte della vittima. De Propris ha fornito l'arma, Pirino sin dall'inizio sapeva che Del Grosso aveva con sé la pistola ed è rimasto indifferente alla morte della vittima. C'è stata quindi un'azione coordinata, collettiva, con un obiettivo comune". Nel corso del processo di secondo grado il rappresentante dell'accusa, Francesco Mollace, definì il caso come "una vicenda di sangue, triste e grave ma assolutamente semplice e che si è consumata all'interno dei meccanismi criminali delle piazze di spaccio di Roma. Il nucleo centrale del processo sono i 31 secondi in cui si consuma un tentativo di rapina non banale che nasce da una trattativa per la vendita di stupefacenti, nasce all'interno di un contesto delinquenziale".