Serie A, Lazio-Empoli 2-0, Genoa-Sassuolo 2-1, Verona-Torino 1-2, Juventus-Salernitana 1-1, Atalanta-Roma 2-1

L'Atalanta batte 2-1 la Roma nello scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. La formazione di Gasperini con un'ora di dominio assoluto ha capitalizzato la doppietta di De Ketelaere in due minuti tra il 18' e il 20' del primo tempo, sprecando il colpo del ko in diverse occasioni e colpendo anche due pali. La Roma, però, alla prima occasione ha riaperto il match con un rigore di Pellegrini alla metà del secondo tempo e poi sfiorando il pareggio nel finale. Vittoria dell'Atalanta che regala a Bologna e Juventus la qualificazione alla prossima Champions League.





Passo falso della Juventus

La Juventus spreca un altro match point per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Allegri non va oltre l'1-1 contro la già retrocessa Salernitana, ma grazie alla vittoria dell'Atalanta sulla Roma è sicura di partecipare alla prossima Champions League. All'Allianz Stadium nel primo tempo un tiro di Vlahovic si stampa sulla traversa, poi Pierozzi al 27' sblocca il match di testa e un sinistro Cambiaso centra il palo. Nella ripresa la Juventus reagisce, aumenta i giri e dopo una traversa di Miretti pareggia i conti nel recupero con Rabiot, al 92'. Nel finale poi il salernitano Basic si divora il colpo del ko.





La lotta salvezza

Empoli, Sassuolo e Verona perdono e restano inguaiate nella lotta per non retrocedere. Il Sassuolo, sconfitto per 2-1 in rimonta dal Genoa a Marassi restas a -3 dalla zona salvezza. Pinamonti sblocca il match nel primo tempo su rigore, Badelj al 56' ed un'autorete di Kumbulla al 63' regalano il successo a Gilardino. Delusione anche per il Verona, ribaltato nel finale dal Torino per 2-1: le reti del classe 2005 Savva e di Pellegri rispondono al gol di Swiderski. Scaligeri che restano a +4 sull'Udinese, terzultimo. L'Empoli viene sconfitto 2-0 all'Olimpico dalla Lazio, con un gol per tempo: nel recupero della prima frazione Patric porta in vantaggio la Lazio, allo scadere Vecino sigla il 2-0. Empoli che resta a +2 dall'Udinese terzultimo.