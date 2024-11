Negli Stati Uniti volano ancora insulti a pochi giorni dall’Election day

A pochi giorni dalle elezioni, Donald Trump attacca l’ex deputata repubblicana Liz Cheney che ora sostiene la candidata democratica alle presidenziali Kamala Harris. "E’ un falco da guerra a cui bisognerebbe sparare", ha detto il miliardario che punta a tornare nello Studio Ovale. Trump, senza freni, ha poi aggiunto: "E'una stupida che potrebbe non essere altrettanto disposta a inviare truppe a combattere se avesse dei fucili puntati contro di lei". Non si è fatta attendere la replica dell'interessata. "È così che i dittatori distruggono le nazioni libere. Minacciano di morte i loro oppositori. Non possiamo affidare il nostro Paese e la nostra libertà a un uomo meschino, vendicativo, crudele e instabile che vuole essere un tiranno", ha scritto in un messaggio, pubblicato sui social, Liz Cheney. Intanto, la Casa Bianca ha modificato la trascrizione ufficiale del discorso in cui il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva definito "spazzatura" i sostenitori di Donald Trump, sollevando reazioni. Una e-mail interna dell'ufficio stenografia avrebbe definito l'intervento dell'ufficio stampa una violazione del protocollo. Infine si è appreso che oltre 60 milioni di elettori hanno già votato, battendo il precedente record del 2020 quando avevano espresso in anticipo la propria preferenza 158 milioni di cittadini americani.