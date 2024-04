Nel 2024 il marzo più caldo di sempre, aumenta la temperature globale; prepariamoci a una estate torrida

SARA' UNA ESTATE TORRIDA

In Italia il week end appena trascorso ha fatto registrare un clima quasi estivo, c’è chi al mare ha fatto il primo bagno della stagione. E domenica 7 aprile è stata in qualche modo una giornata storica dal punto vista del meteo in Europa: in gran parte del Vecchio Continente ha fatto più caldo che in estate, con temperature che hanno superato i trenta gradi anche in paesi tradizionalmente non torridi come l’Austria e la Repubblica Ceca. Oggi sulle regioni del Nord Italia arriva una perturbazione che porterà un abbassamento delle temperature, anche domani tempo incerto, poi da giovedì sole e caldo torneranno a essere protagonisti. Gli esperti guardano con un po’ di preoccupazione alla prossima estate: dovremo aspettarci picchi di caldo torrido, alternati a forti fenomeni temporaleschi.