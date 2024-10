Neonata trovata senza vita dopo un parto in un dormitorio, per gli investigatori potrebbe essere infanticidio

A Piove di Sacco, in provincia di Padova, una donna ha dato alla luce una bambina in casa, ma la piccola è stata trovata senza vita. E’ stata la stessa madre a chiamare il 118 intorno alle 4.30 del mattino, subito dopo il parto.

Gli accertamenti sull’accaduto

Il comandante dei Carabinieri di Piove di Sacco, Giacomo Chimienti, ha confermato l’accaduto e ha spiegato che sono in corso gli accertamenti da parte dei medici dell’ospedale di Padova. Gli esperti stanno cercando di capire se la neonata fosse nata già priva di vita o, come si presuppone, la bambina deceduta per cause non naturali. Sarà l’autopsia a confermare o meno questa tesi.

Un altro aspetto su cui si sta indagando riguarda la situazione abitativa della giovane madre. Al momento, non è chiaro se vivesse stabilmente nel dormitorio dove è stata trovata, oppure se fosse ospite di alcune dipendenti del locale notturno situato al piano inferiore.

La donna è ricoverata all’ospedale di Padova e la procura sta procedendo per non escludere alcuna ipotesi.