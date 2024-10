Netflix lancia Momenti, la nuova funzione per salvare e condividere le scene preferite

Negli ultimi giorni ha fatto particolarmente discutere la nuova strategia di Netflix di aumentare ancora i prezzi dei suoi abbonamenti. Il piano base costerà 6,99 euro, quello Standard arriverà a 13,99 mentre il piano più pregiato, il Premium, da 17,99 euro passerà a 19,99 euro al mese. Per giustificare tutto questo però il colosso dello streaming ha già pensato ad alcune novità per i suoi abbonati. La prima si chiamerà Momenti e servirà per recuperare subito le scene preferite da serie tv e film. Ecco come funziona.



NETFLIX, RIVEDI E CONDIVIDI

Sarà disponibile da lunedì e consentirà agli utenti di rivedere immediatamente i momenti più amati o condividerli su piattaforme social come Instagram, Snapchat e Facebook con un semplice clic. Quando un utente condivide una scena su un'altra piattaforma, chiunque lo segua può cliccare sul suo post ed essere immediatamente indirizzato a quella scena nella propria app Netflix. Un sistema che probabilmente è stato studiato anche per creare maggiore traffico ed engagement, ma soprattutto per incentivare il dibattito e il passaparola, che potrebbe poi trasformarsi in visualizzazioni. Questa nuova funzione che come detto si chiamerà proprio Momenti, è progettata per dispositivi mobili ed è già disponibile su Apple iOS, mentre per Android arriverà nelle prossime settimane. Gli utenti che desiderano salvare una scena possono semplicemente fare clic su Momenti nella parte inferiore dello schermo e questa verrà salvata nella scheda Il mio Netflix. Gli utenti potranno così tornare a guardare la sequenza ogni volta che vogliono, con facilità e senza dover perdere tempo.





LE USCITE DI NOVEMBRE 2024

Nel frattempo con l’arrivo di novembre e dei primi freddi , su Netflix sono in arrivo un sacco di film e serie tv. Ecco il calendario con la lista delle principali uscite del mese:





1/11/2024 Un Americano a Roma FILM

4/11/2024 Spencer FILM

6/11/2024 Appuntamento a Natale FILM NETFLIX

7/11/2024 Jake Paul vs. Mike Tyson: conto alla rovescia DOCUSERIE NETFLIX

7/11/2024 Outer Banks S4 Parte 2 SERIE NETFLIX

8/11/2024 Investigation Alien: indagine sugli UFO SERIE NETFLIX

8/11/2024 Alita – Angelo della battaglia FILM

9/11/2024 Arcane S2

13/11/2024 Sprint Parte 2 SERIE SPORT NETFLIX

13/11/2024 Hot Frosty – Una magia di Natale FILM NETFLIX

13/11/2024 Return of the King: la caduta e l’ascesa di Elvis Presley DOCUMENTARIO NETFLIX

14/11/2024 Hereafter FILM

15/11/2024 Cobra Kai S6 Parte 2 SERIE NETFLIX

16/11/2024 Chi ha incastrato Babbo Natale? FILM

19/11/2024 Zombiverso: Sangue fresco REALITY SHOW NETFLIX

20/11/2024 Adorazione SERIE NETFLIX

20/11/2024 Rhythm + Flow S2 REALITY SHOW NETFLIX

22/11/2024 Spellbound – L’incantesimo FILM KIDS & FAMILY NETFLIX

22/11/2024 L’Imperatrice S2 SERIE NETFLIX

22/11/2024 The Piano Lesson FILM NETFLIX

23/11/2024 Red Sparrow FILM

25/11/2024 Siccità FILM

27/11/2024 Our Little Secret FILM NETFLIX

27/11/2024 Chef’s Table: Volume 7 DOCUSERIE NETFLIX

28/11/2024 The Madness SERIE NETFLIX

28/11/2024 Is it Cake? – Dolci impossibili: Festeggiamo! REALITY SHOW NETFLIX

29/11/2024 Senna SERIE NETFLIX