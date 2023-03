New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda “Così Speciale” di Diodato, “TQG” di Karol G e Shakira, “Addio Amore Mio” di Tiziano Ferro e “Baby Said” dei Måneskin

Da oggi in radio, fra le New Hit di RTL 102.5 , “ Così speciale ”, il nuovo singolo di Diodato . Il brano anticipa l’omonimo nuovo album del cantautore, in uscita il 24 marzo. “ Così speciale ” è una ballad, è un pianoforte che vibra in una stanza e una voce che vibra con esso, con la sola esigenza di raccontare. Diodato canta in un crescendo strumentale fortemente emotivo la consapevolezza e la certezza di aver vissuto qualcosa di importante, le parole celebrano un tempo ormai andato, osservato da una finestra che affaccia su questi momenti cristallizzati, che appare davvero così speciale.

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. Oggi è il turno di Diodato con “ Così speciale ”, Karol G e Shakira con “ TQG ”, Tiziano Ferro con “ Addio amore mio ” e Måneskin con “ Baby Said ”

“TQG” IL NUOVO SINGOLO DI KAROL G IN COLLABORAZIONE CON SHAKIRA

Da oggi in rotazione radiofonica “TQG”, il nuovo singolo di Karol G in collaborazione con Shakira. Contenuto del nuovo album in studio “Mañana Será Bonito”, “TQG” è un brano esplosivo che racchiude tutta l’energia delle due artiste latine. “TQG”, che sta per “Te Quedo Grande (Too big For You)”, è una canzone pop/reggaeton, un inno alle donne e al lasciare andare la rabbia, in cui le due superstar si rialzano e si spalleggiano, dopo che le rispettive storie d’amore sono finite male.

“ADDIO AMORE MIO”, IL NUOVO SINGOLO DI TIZIANO FERRO IN ROTAZIONE RADIOFONICA SU RTL 102.5

Da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5 “Addio mio amore”, il nuovo singolo di Tiziano Ferro. «“Addio Mio Amore” è una canzone elettro anni Ottanta che parla di depressione. La depressione – racconta Tiziano Ferro – è l’amante oscura che ha dominato la mia vita per tantissimo tempo e a cui, però, dico addio in questa canzone. La depressione è una abile nemica, ti spiega la vita a modo suo, e sempre in maniera distruttiva. Diventa una droga, quindi, una dipendenza dalla quale liberarsi è complesso e doloroso. Di certo possibile, chiedendo aiuto. È una canzone al limite del catartico, non l’ho fatto in modo volontario, ma ha un grande valore curativo. C’è un contrasto forte tra la musica – elettronica, quasi algida però ballabile – e il testo – volutamente ermetico. L’ho fatto spesso durante la mia carriera da autore, forse per esorcizzare un sentimento cupo tramite dei suoni dirompenti. Penso per esempio a: ‘Per Dirti Ciao’, ‘Stop Dimentica’ e forse anche ‘Xdono’». Il brano, contenuto nell’ultimo album “Il mondo è nostro”, è stato scritto e composto dallo stesso Tiziano Ferro.

DA OGGI IN ROTAZIONE RADIOFONICA “BABY SAID” DEI MÅNESKIN

Fra le New Hit di RTL 102.5 anche “Baby Said”, il nuovo singolo dei Måneskin estratto dal nuovo album “RUSH!”. Uscito lo scorso 20 gennaio, e balzato subito al primo posto in classifica in 15 paesi e in top 5 in 20, “RUSH!” è stato prodotto da Max Martin e Fabrizio Ferraguzzo. Dopo i sold out in Messico, Canada, Nord America e Sud America del 2022, è ripartito dall’Italia il “Loud Kids Tour”, che vedrà i Måneskin protagonisti di ben 32 concerti nei più grandi palazzetti d’Europa.