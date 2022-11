"NEW HIT" DI RTL 102.5: DA OGGI IN ONDA GIORGIA, ADELE E BLACK EYED PEAS

A sei anni di distanza dall'ultimo album di inediti, Giorgia torna in radio con "Normale": il nuovo singolo prodotto da Big Fish. Il brano, scritto da Mahmood, Dario Faini, Massimiliano Dagani e Mario Marco Gianclaudio Fracchiolla, anticipa il nuovo progetto discografico.

IL nuovo singolo è stato presentato sui canali social dell'artista con ad una serie di clip realizzati da Rocco Pappaleo in cui Giorgia, girando per le strade di Roma, parla con la gente comune del concetto di "normalità".

Il brano fa parte di un progetto più grande e anticipa un cortometraggio di Pappaleo in cui la normalità è presentata in tutte le sue sfaccettature. Giorgia sceglie un vero e proprio inno alla normalità come apripista per i suoi nuovi progetti discografici.

IL NUOVO BRANO DI ADELE

Da venerdì 4 novembre torna in rotazione radiofonica anche Adele. Il nuovo singolo, che s'intitola, "I Drink Wine" è contenuto nel suo ultimo progetto discografico "30", uscito il 19 novembre 2021. Dopo i precedenti singoli "Easy On Me” e “Oh My God”, la cantante cantante britannica torna con il nuovo singolo che già conta 200 milioni di streaming.

Il videoclip del brano, disponibile online e annunciato dalla stessa Adele sui suoi social, raggiunge numeri record: 12 milioni di views su YouTube.

Adele ha approfittato della recente promozione del singolo per sottolineare come, nonostante la sua fama, la pronuncia del suo nome sia sempre stata sbagliata. Il video tutorial della cantante in cui spiega la corretta pronuncia del sue nome è diventato virale sul web, scatenando i commenti dei tantissimi fan.

BLACK EYED PEAS IN ONDA COME NEW HIT

Fra le New Hit di RTL 102.5 c'è "Simply The Best", il nuovo singolo dei Black Eyed Peas con ANITTA & EL ALFA.

Gli Hitmaker statunitensi guidati da Will.i.am, dopo il successo del brano “Don't You Worry”, tornano con un nuovo brano che anticipa "Elevation", il nuovo attesissimo album in uscita l'11 novembre.

Da sempre sulla cresta dell'onda con singoli e album di successo, i Black Eyes Peas confermano la loro presenza nel panorama musicale internazionale. Il videoclip del brano, disponibile online, ha già collezionato milioni di view su YouTube. ​