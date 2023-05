New Hit di RTL 102.5: Da oggi in onda “Rubami la notte” dei Pinguini Tattici Nucleari, “La fine del mondo”, di Mr. Rain e Sangiovanni, “Mare Caos” di Paola & Chiara, “bellissimissima <3” di Alfa e “Waves” degli Imagine Dragons

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

"RUBAMI LA NOTTE" DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI FRA I NEW HIT DI RTL 102.5

I Pinguini Tattici Nucleari tornano in rotazione radiofonica su RTL 102.5 con “Rubami la notte”, il nuovo singolo. Se "Coca zero" è stato uno dei singoli della primavera, “Rubami la notte” accompagnerà l’estate italiana e l’ormai imminente tour dei Pinguini Tattici Nucleari negli stadi, con le sue 11 date (di cui cinque già sold out) in tutta la penisola. «Rubami la notte nasce dalla consapevolezza che, affinché la musica possa “unire” le persone, serve che ci siano i posti adatti. Nella canzone due persone si innamorano mentre sono in coda per entrare in un club, sentendo la musica ovattata che proviene da dentro, pregustando il momento in cui balleranno insieme. Il punto è proprio questo: sale da ballo, da concerto, locali, pub, rave, festival, club etc. sono un patrimonio culturale inestimabile. Come società dovremmo adoperarci per salvaguardarli ad ogni costo, perché dove vive la musica vivono i sentimenti e nascono le migliori storie», raccontano i PTN.

"LA FINE DEL MONDO", IL NUOVO SINGOLO DI MR.RAIN IN COLLABORAZIONE CON SANGIOVANNI

In radio arriva “La fine del mondo”, il nuovo singolo di Mr.Rain e Sangiovanni. Il brano, scritto a quattro mani insieme a Lorenzo Vizzini, è stato arrangiato dallo stesso Mr. Rain con Bias e Lgnd. “La fine del mondo” è una canzone pop, uk garage e cinematic, sonorità classiche di Mr.Rain, con pianoforti, archi e percussioni. «La canzone parla di un amore a tratti tossico e impossibile, quello che ti fa sentire invincibile, quello che ti fa soffrire, ma anche quello di cui non puoi fare a meno. Ho proposto la canzone a Sangiovanni perché mi piace molto come artista, mi sembrava una delle persone più adatte per questa canzone, sia per il tipo di voce, sia per il suo immaginario. Il brano gli è piaciuto subito e ci siamo trovati in studio per finire la canzone, è stato un processo molto veloce e spontaneo», racconta Mr.Rain.

PAOLA E CHIARA IN ROTAZIONE SU RTL 102.5 CON "MARE CAOS"

In rotazione radiofonica su RTL 102.5 “Mare Caos” di Paola & Chiara. Il singolo, che ha anticipato l’uscita del nuovo album “Per Sempre”, è un brano dal ritmo coinvolgente e trascinante. Con l’inconfondibile produzione marchiata ITACA, “Mare Caos” profuma già d’estate. Un cocktail speziato, dal flavour orientale insaporito da un pizzico di latin pop, dove il sound si fonde alle voci calde e avvolgenti delle sorelle Iezzi, autrici del brano insieme a Jacopo Ettorre, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone, Leonardo Grillotti. “Mare Caos” è parte della tracklist di “Per Sempre”, album uscito il 12 maggio e che segna il tanto atteso ritorno di Paola & Chiara.

"BELLISSIMA <3", IL NUOV SINGOLO DI ALFA

Fra le New Hit di RTL 102.5 anche “bellissimissima <3”, il nuovo singolo di Alfa. Uscito il 12 maggio, “bellissimissima <3” è un brano che parla di amore in modo diverso rispetto a quello che potremmo aspettarci dal cantante. Alfa attraversa i diversi cliché dell’amore: dalla fase di idealizzazione iniziale fino alle difficoltà e agli equivoci di una relazione vera. «Mi piace l’idea di parlare di amore in maniera più comica e disillusa rispetto al solito. Con questa canzone celebro il fatto che in una storia ci possano essere un sacco di cliché che ci fregano sempre. Non è una dedica a una persona in particolare ma un vademecum di come funzionano le relazioni al giorno d’oggi», racconta il cantautore.

"WAVES", IL NUOVO SINGOLO DEGLI IMAGINE DRAGONS

Fra le New Hit di RTL 102.5 anche “Waves” degli Imagine Dragons. Sulla scia del successo dei precedenti singoli “Bones”, “Sharks” e "Symphony", tra i brani più suonati dalle radio italiane, la band pluripremiata torna con il nuovo esplosivo singolo. Gli Imagine Dragons, hitmaker assoluti, vantano oltre 30 dischi di Platino, 74 miliardi di stream, 46 milioni di album venduti, una vittoria ai Grammy Awards. "Waves", estratta dall'ultimo album di successo "Mercury Acts 1 & 2", ricorda l'importanza di goderci il tempo amando chi ci sta intorno ed anticipa il ritorno degli Imagine Dragons in Italia, per l'unico e grande concerto che si terrà sabato 5 agosto al Circo Massimo di Roma. RTL 102.5 è radio ufficiale del concerto.