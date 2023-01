New Hit di RTL 102.5: Da oggi in onda Sam Smith con “I’m Not Here To Make Friends”, Blanco con “L’isola delle rose” e Rosalía con “LLYLM"

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. Oggi è il turno di Sam Smith, Blanco e Rosalía, i cui nuovi singoli entrano tra le new hit della prima radiovisione d'Italia.

SAM SMITH TORNA IN RADIO CON “I'M NOT HERE TO MAKE FRIENDS”, IL NUOVO SINGOLO ESTRATTO DAL NUOVO ALBUM “GLORIA”

Sam Smith torna in rotazione radiofonica su RTL 102.5 con “I'm not here to make friends”, il nuovo singolo estratto da “Gloria”, l’ultimo album dell’artista britannico. Uscito oggi per Capitol Records, “Gloria” è il quarto album in studio di Sam Smith, ed è stato anticipato dai singoli “Love Me More”, “Unholy” con la cantante tedesca Kim Petras e “Gimme” in featuring con Koffee e Jessie Reyez. Prodotto dal dj britannico Calvin Harris, il nuovo singolo “I'm not here to make friends”, è stato annunciato da Sam Smith attraverso il suo profilo Instagram, in cui l’artista ha anche informato i sui fan dell’uscita del videoclip e della voglia di esibirsi live con questo energico brano. Sam Smith porterà l’album “Gloria” in tour in Nord America, Australia e Europa. In Italia l’artista farà tappa a Bologna il 20 maggio e a Torino il 21 maggio.