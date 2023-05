New Hit di RTL 102.5: Da oggi in onda “TILT” di ZEF e Marz ft. Elisa e La Rappresentante di Lista, "Destinazione Mare" di Tiziano Ferro, "Senza Confine" di Giorgia, "Italodisco" dei The Kolors, “Satellite” di Harry Styles e “Daylight” di David Kushne

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.



ZEF E MARZ IN RADIO CON “TILT” FT. ELISA E LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

In rotazione radiofonica arriva “TILT”, il primo singolo di Zef e Marz. Ad accompagnarli in questa prima tappa della nuova avventura ci sono Elisa, voce tra le più rappresentative e iconiche del panorama musicale italiano, e La Rappresentante di Lista, che negli ultimi anni ha sconvolto e travolto il pubblico cambiando le regole del pop. “Eravamo in studio con Elisa quando, durante una sessione, le abbiamo fatto sentire la base di questo brano. È venuto spontaneo immergersi subito della scrittura e realizzazione di questo pezzo. Insieme abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico coinvolgere La Rappresentante di Lista. Ci siamo messi in contatto con Veronica e Dario, che hanno accettato con entusiasmo di partecipare al progetto ed è nata Tilt” - raccontano Zef e Marz.

“DESTINAZIONE MARE”, IL NUOVO SINGOLO DI TIZIANO FERRO

Fra le New Hit di RTL 102.5 arriva “Destinazione Mare”, il nuovo singolo inedito di Tiziano Ferro. Il brano è frutto dell’inedita collaborazione con ITACA, la casa di produzione fondata da Merk & Kremont insieme a Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti. “Questo singolo è un inno alla vita nuova – racconta Tiziano Ferro – una canzone che racconta le fasi di cambiamento che attraversiamo ponendo fiducia cieca nel futuro. Merk & Kremont geni assoluti con i quali ho collaborato per la prima volta, hanno prodotto questo brano insieme al loro team ITACA vestendolo in puro stile elettro dance. E la duplicità tra testo crepuscolare e suoni da dance floor è ciò che più mi appassiona di Destinazione Mare”.

GIORGIA TORNA IN RADIO CON “SENZA CONFINE”

Giorgia torna in radio con “Senza Confine”, nuovo singolo estratto da “Blu1”, il suo ultimo album di inediti. Uptempo, cassa dritta e temi importanti (dall’emergenza climatica a quella dei migranti) per questo brano che vede la collaborazione di Elisa, autrice del testo insieme a Dario Faini e alla stessa Giorgia, mentre la produzione è di Big Fish (come tutto il disco).

“ITALODISCO”: IL RITORONO IN RADIO DEI THE KOLORS

The Kolors tornano con il singolo "ITALODISCO". Scritto da Stash e Davide Petrella, e prodotto da Stash, Zef e Starchild, è a tutti gli effetti un omaggio al genere che negli anni ’80 ha portato l’Italia ad essere un punto di riferimento per la musica elettronica. The Kolors attingono a piene mani dai maestri di quegli anni, tra Giorgio Moroder e Righeira, inaugurando in questo modo un nuovo capitolo nel loro percorso musicale. Cassa dritta e vibes nostalgiche si mescolano a immagini nitide e riferimenti precisi ad alcuni marchi di fabbrica della disco music italiana.

“SATELLITE”, IL NUOVO SINGOLO DI HARRY STYLES

Fra le New Hit di RTL 102.5 arriva “Satellite”, il nuovo irresistibile singolo della superstar globale vincitrice di 3 Grammy Awards, Harry Styles. Il brano è estratto dall’album da record vincitore di 2 Grammy Awards nelle categorie “Album Of The Year” e “Best Pop Vocal Album”. “Satellite” segue l’incredibile successo delle hit planetarie “As It Was”, “Late Night Talking”, che hanno entrambe raggiunto la #1 dell’Airplay radiofonico italiano.

IN RADIO “DAYLIGHT” DI DAVID KUSHNER

Arriva in rotazione radiofonica “Daylight”, il brano di David Kushner, l’artista americano che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. Mentre la canzone continua la sua scalata, David Kushner è in studio a lavorare al suo prossimo album. Le sue canzoni, cariche di emozioni, hanno toccato immediatamente gli ascoltatori di tutto il mondo, accumulando rapidamente più ascolti e visualizzazioni.