New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in alta rotazione “Rockstar” di Alex Wyse, “Il poeta” di Enrico Ruggeri, “Messy” di Lola Young e “OK” di Katy Perry

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

Alex Wyse con “Rockstar”

“Rockstar”, il singolo con il quale Alex Wyse è stato selezionato dalla giuria tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, entra in alta rotazione su RTL 102.5 da oggi. Con “Rockstar”, Alex Wyse esplora la libertà come un ideale fragile e sfuggente, che si intreccia alla ricerca di identità e al bisogno di liberarsi dai vincoli emotivi. La libertà, nella sua visione, è una meta ambita ma spesso dolorosa, segnata dal peso delle scelte e delle conseguenze. Quest’anno Alex Wyse ha tenuto diversi appuntamenti nella dimensione musicale preferita di Alex: quella dei live. Si è esibito in un tour dal titolo “A night with Alex Wyse”, che ha toccato Milano (doppia data sold-out), Torino, Roma e Bari e che lo ha portato a riabbracciare i suoi fan. «“Rockstar” è una ribellione alle logiche odierne, un inno all’essere chi siamo, al non toglierci il trucco sbavato, al dolore del nasconderci, al tempo perso dietro a standard che nemmeno credevamo giusti» racconta Alex.





Enrico Ruggeri: “Il poeta”

Da oggi in alta rotazione su RTL 102.5, “Il poeta”, il nuovo brano di Enrico Ruggeri. “Il Poeta” è incluso nel nuovo album di inediti, intitolato “La caverna di Platone” e in uscita il 17 gennaio 2025. L’artista presenterà il disco in due concerti speciali: il 1° aprile ai Magazzini Generali di Milano e il 3 aprile al Largo Venue di Roma. Un nuovo album, a distanza di tre anni dal precedente “La rivoluzione”, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di una delle voci più autorevoli del panorama musicale italiano con una visione musicale in costante evoluzione. "La caverna di Platone", il cui titolo è ispirato al celebre mito filosofico, è un'opera densa di riflessioni culturali e sociali, che affronta temi attuali con la consueta intensità poetica e uno stile che continua a mutare, pur rimanendo fedele alla sua identità artistica.





Lola Young con “Messy”

Nominata ai BRITs come "Rising Star", l'artista londinese Lola Young entra in alta rotazione su RTL 102.5 con il singolo “MESSY”, estratto dall’album “This Wasn’t Meant For You Anyway”. "MESSY" colpisce per la sua intensità emotiva e per i testi sinceri che esplorano temi legati all’identità, alle aspettative sociali e alla lotta per l’accettazione di sé. È un brano accattivante dalle sonorità pop-rock anni '80 che mette in luce i difetti della cantautrice 23enne – che sono, in effetti, ciò che la rendono più autentica e riconoscibile. Potrebbe avere l'onestà tagliente di Amy Winehouse, l'anima di Adele e la spavalderia londinese piena di attitudine della giovane Lily Allen, ma la musica di Lola Young si colloca in un mondo tutto suo, sciolto, audace e brillantemente caotico tanto da aver conquistato anche artisti del calibro di Snoop Dogg, Tyler The Creator, Ty Dolla $ign, Offset, Michael Stipe dei R.E.M e SZA.





Katy Perry: “OK”

Come un fulmine a ciel sereno, la popstar Katy Perry ha pubblicato a sorpresa la deluxe versione del suo ultimo album, intitolata “1432” e che include il nuovo singolo, “OK”, da oggi in alta rotazione su RTL 102.5. Nel disco sono incluse anche le tracce “I woke up”, “Has a Heart” e “No Tears for New Years”, precedentemente inserite in alcune edizioni speciali in formato fisico e da ora finalmente disponibili anche in digitale. Katy Perry ha di recente annunciato che porterà il suo “The Lifetimes Tour” in Italia il 2 novembre 2025 all’Unipol Arena di Bologna per un concerto unico e imperdibile che promette di essere mozzafiato e ripercorrerà tutta la sua folgorante carriera fatta di album multiplatino. Di recente, Katy è tornata in grande stile sul palco degli MTV per la prima volta dal 2017, dove ha ritirato il prestigioso Video Vanguard Award 2024 e ha regalato un’emozionante performance con un medley dei suoi più grandi successi.