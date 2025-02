New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in alta rotazione “Sottomarini” di Mahmood, “Call Me When You Break Up” di Selena Gomez, Benny Blanco e Gracie Abrams e “Red Light” di Sophie and The Giants

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

Mahmood con “Sottomarini”

Da oggi, entra in alta rotazione su RTL 102.5 “Sottomarini”, il nuovo singolo di Mahmood presentato a sorpresa durante la finale del Festival di Sanremo 2025. Scritta da Mahmood, “Sottomarini” è una ballad che fa immergere l’ascoltatore nell’universo intimo dell’artista. Un racconto sincero, a cuore aperto, dove i sottomarini diventano una metafora per descrivere la profondità, senza fermarsi alla superficie. L’infanzia è il punto di partenza del brano ma anche un simbolo universale di purezza, autenticità, amore incondizionato, di vita senza maschere, del prendersi cura e preservare il bambino interiore che l’artista ha ancora dentro di sé. Nella giornata precedente l’esibizione al Festival, sono state avvistate numerose parrucche fucsia nelle vie della città di Sanremo, a richiamare quella indossata da un Mahmood bambino nella cover che accompagna il singolo.





Selena Gomez e Benny Blanco collaborano con Gracie Abrams in “Call Me When You Break Up"

Una delle collaborazioni più esplosive dell'anno è quella tra Selena Gomez & Benny Blanco con Gracie Abrams in "Call Me When You Break Up", da oggi in alta rotazione su RTL 102.5. Il nuovo singolo, tratto dall'album di Selena e Benny, "I Said I Love You First", si tratta di un brano sfacciatamente pop e divertente in cui la protagonista dice ad un 'lui' che sarà pronta ad uscirci assieme quando costui si lascerà con la sua partner attuale. Selena Gomez e Benny Blanco si uniscono per il loro primo progetto in coppia: un album in collaborazione che uscirà il 21 marzo in tutto il mondo e che celebra la storia d'amore della coppia, offrendo ai fan una finestra unica sulla loro relazione. L'album è nato organicamente dal loro trovarsi bene a lavorare assieme in modo creativo, consentendo loro di produrre arte che riflette le loro esperienze in maniera autentica. L'album racconta la loro storia: prima di incontrarsi, innamorarsi e poi guardare al futuro insieme.





Sophie and The Giants: “Red Light”

“Red Light”, il nuovo singolo di Sophie and The Giants, entra in alta rotazione su RTL 102.5 a partire da questa settimana. "Kiss me when the bassline drops in my heart..." canta Sophie nella canzone destinata ad infiammare tutte le radio ed i club. Con un ritmo catchy accompagnato da eleganti synth, la voce inconfondibile di Sophie And The Giants evoca un'atmosfera intima e sensuale dove la danza non si ferma mai. “Il brano è un invito a lasciar andare tutte le tue inibizioni per abbandonarti ad un momento di estasi. Come quando ti trovi nel posto giusto e nel momento giusto, ti senti invincibile. È una canzone che parla di cogliere l’attimo e di vivere il momento, senza preoccuparsi delle conseguenze. Parla di divertirsi sia nella luce che nell'oscurità e di non aver paura” racconta la cantante.