New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda Annalisa con “Euforia”, Maneskin con “Valentine”, Ornella Vanoni e Samuele Bersani con “Calma Rivoluzionaria”, Peggy Gou e Lenny Kravitz con "I Believe In Love Again" e Sfera Ebbasta e Elodie con “Anc

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ANNALISA: È IN ROTAZIONE SU RTL 102.5 “EUFORIA”, IL NUOVO SINGOLO ESTRATTO DALL’ALBUM I “E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE”

Reduce dal successo del suo primo concerto al Forum di Assago, Annalisa annuncia il nuovo singolo “Euforia”, da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 102.5, contenuto nel suo ultimo album “E poi siamo finiti nel vortice”. “Euforia”, scritto da Annalisa con Davide Simonetta e Paolo Antonacci, descrive quella sensazione dirompente che si prova all’alba, all’inizio di qualcosa di nuovo. Questo quarto capitolo è strettamente legato alla dimensione live, simbolo di ripartenza e condivisione con il pubblico.

ORNELLA VANONI TORNA IN RADIO CON “CALMA RIVOLUZIONARIA” IN COLLABORAZIONE CON SAMUELE BERSANI

Da questa settimana in onda su RTL 102.5 “Calma Rivoluzionaria”, il nuovo singolo di Ornella Vanoni con Samuele Bersani. Seguendo la scia delle sonorità brasiliane di “Calma”, brano originale di Marisa Monte, “Calma Rivoluzionaria” è stato interamente riscritto da Samuele Bersani e prodotto dallo stesso artista con Pietro Cantarelli, regalandone una versione completamente inedita e attuale. Il brano veste l'anima musicale di Ornella Vanoni e la sua voce si intreccia in maniera coinvolgente con quella di Samuele.

PEGGY GOU E LENNY KRAVITZ: FRA LE NEW HIT DI QUESTA SETTIMANA ARRIVA "I BELIEVE IN LOVE AGAIN"

Dopo il successo "(It Goes Like) Nanana”, che ha raggiunto la vetta della classifica dei brani più passati in Radio in Italia, Peggy Gou ritorna con "I Believe In Love Again" in collaborazione con il leggendario Lenny Kravitz. "I Believe In Love Again" è il suono di un'artista che continua a sfidare le categorizzazioni: un inno senza tempo dai toni R&B che riflette la gamma di influenze diverse e la filosofia musicale aperta di Gou. In questo pezzo sentiamo Kravitz come raramente lo abbiamo sentito prima.

I MANESKIN TORNANO IN RADIO CON “VALENTINE”, IL NUOVO SINGOLO ESTRATTO DA "RUSH! (ARE U COMING?)"

Da questa settimana in radio, "Valentine", il nuovo singolo dei Maneskin estratto dalla nuova edizione dell'album "Rush! (Are U Coming?)". Il brano è stato annunciato dalla band, che con un post sui social hanno mostrato un estratto dal videoclip. L’album presenta cinque nuove canzoni rispetto alla sua versione originale, lanciata a gennaio.

SFERA EBBASTA: DA OGGI IN RADIO ANCHE STASERA (FEAT. ELODIE)

Sfera Ebbasta arriva in rotazione radiofonica con “Anche stasera” (feat. Elodie). La collaborazione tra Sfera e Elodie è una super hit, dove le due voci si intrecciano perfettamente sulle note di un brano dalle barre serrate e dal ritornello di facile presa. “Anche stasera” è la traccia #5 del nuovo album di Sfera X2VR (Island Records), secondo attesissimo capitolo di XDVR, il disco che lo ha reso celebre nel 2015 e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della trap e tra i suoi milioni di fan.