New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Hass Hass” di Diljit Dosanjh con Sia & Greg Kurstin, “Amore Cane” di Emma e Lazza, “Tokyo” di Gaia, “Middle Ground” dei Maroon 5 e “Occhi lucidi” di Ultimo

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

DILJIT DOSANJH, SIA & GREG KURSTIN SU RTL 102.5 CON “HASS HASS”

In rotazione radiofonica su RTL 102.5 arriva “Hass Hass”, il nuovo singolo della star internazionale Diljit Dosanjh e la cantautrice di fama mondiale SIA. L’artista Punjabi di fama internazionale, Diljit Dosanjh e la pop star Sia uniscono le loro forze in “Hass Hass” in un brano prodotto da Greg Kurstin in cui la fusione dell’Indian pop e dei beat dal respiro Internazionale, segnano la prima vera collaborazione tra due grandi artisti.

EMMA FEAT. LAZZA IN RADIO CON "AMORE CANE"

Da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 10.5 “Amore Cane” di Emma feat. Lazza, una delle nove tracce che compongono "Souvenir", l'ultimo album di Emma uscito il 13 ottobre. “Amore Cane” è scritta da Emma, Lazza, Jacopo Ettorre e Simone Privitera e prodotta da Drillionaire e Simon Says! "Souvenir" è un puzzle che rappresenta tutte le sfaccettature di Emma e raccoglie le immagini, i colori, le emozioni sentite e vissute da lei in questi ultimi anni.

GAIA: IN RADIO IL NUOVO SINGOLO “TOKYO”

In rotazione su RTL 102.5 c’è “Tokyo”, il nuovo singolo di Gaia. Con le sue contaminazioni e sound travolgenti, l’artista porta sulla scena musicale un brano che trasmette un messaggio fortemente attuale: in un mondo che spinge a chiudersi in una gabbia di limiti e imposizioni, “Tokyo” è un invito a lasciarsi andare, un biglietto di sola andata verso la libertà. Attraverso questo nuovo singolo, scritto da Gaia stessa con Drast, che ne cura anche la produzione insieme a Golden Years, la cantautrice racconta un’interazione tra due persone che si trasforma presto in un dialogo senza filtri che sottolinea l’importanza di godersi ogni singolo momento.

MAROON 5: IL CELEBRE GRUPPO TORNA CON “MIDDLE GROUND”

Dopo il tour mondiale che ha fatto tappa anche in Italia lo scorso giugno, i Maroon 5 tornano in radio con "Middle Ground". La band vincitrice di 3 Grammy Awards lancia un inno profondo ed emozionante come nessun'altra canzone del loro catalogo. Il singolo è nato in un momento di grande flusso creativo e lancia un messaggio sulla fragilità e sull'umanità sia da un punto di vista personale, sia su scala universale.

ULTIMO: IN RADIO IL NUOVO SINGOLO "OCCHI LUCIDI"

Fra le New Hit di RTL 102.5 arriva “Occhi lucidi”, il nuovo singolo di Ultimo. Il cantautore romano sorprende ancora una volta i fan con un annuncio inaspettato sui social. Il singolo arriva a 7 mesi dal ritorno live previsto per la prossima estate. Il tour “Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua...” è già da record: 10 date tra cui una doppietta al Maradona di Napoli, all’Olimpico di Torino e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta nella capitale romana (la prima data è già sold out).