New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Libera e se mi va” di Denise Faro, “Louder” di Dotan, “In Italia 2024” di Fabri Fibra ft. Baby Gang e Emma “Ruggine", il nuovo singolo di Mace con Chiello e Coez, “Tornerai” di Petit, “Worth it" di R

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

DENISE FARO: VASCO ROSSI LE REGALA “LIBERA E SE MI VA”, UNA CANZONE PER TUTTE LE DONNE

Si sa che quando Vasco ha un’urgenza comunicativa preferisce esprimersi con una canzone. In questo caso con la complicità di Roberto Casini e di Andrea Righi. Una canzone - dalla parte della donna- che arriva in radio questo 8 marzo, come sorpresa “per” tutte le donne, che ci si riconosceranno. Esplicita già nel titolo: “LIBERA E SE MI VA”. Con gesto spontaneo, la regala a DENISE FARO, la cantante italiana del suo giro di amici stretti, a Los Angeles, fatto di esperimenti musicali, libertà creativa, e un po’ di leggerezza. “LIBERA SE MI VA”, è un omaggio alle donne. Che devono essere libere di dire no.





DOTAN: ARRIVA IL SINGOLO “LOUDER”

Dotan è tornato con il nuovo singolo Louder. Una eco più grande come recita il ritornello. È arrivato il tempo di dare fiato ai polmoni e di rispondere a chi vuole reprimere il tuo pensiero, a chi vuole farti sentire in minoranza. Grido di protesta, ma non nel senso ideologico che solitamente attribuiamo al termine. La musica si fa megafono per chi come Dotan ha l’esigenza di urlare il proprio punto di vista. “Siamo nati per gridare più forte”, è proprio nel ritornello la ricetta segreta della canzone. Inoltre, lo spiega lo stesso autore con questa dichiarazione. Da questa settimana in onda su RTL 102.5.





FABRI FIBRA: “IN ITALIA 2024” FT. BABY GANG e EMMA

Dopo il clamore generato dalla sua pubblicazione di “IN ITALIA 2024”, sarà da oggi in radio, la nuova versione del brano del 2008, una rilettura figlia della necessità di Fabri Fibra di rivedere ed aggiornare la fotografia scattata all’Italia ai tempi della pubblicazione del suo album “Bugiardo”. Una parte fondamentale del progetto che vede accanto a Fabri Fibra il 22enne rapper di origine marocchina BABY GANG (che ha completamente riscritto la seconda strofa del brano) e EMMA (chiamata a raccogliere l’eredità lasciata da Gianna Nannini) è sicuramente rappresentata dal video.





MACE: IN ROTAZIONE RADIOFONICA “RUGGINE” FEAT. CHIELLO, COEZ

Da oggi in rotazione radiofonica, “RUGGINE", il nuovo singolo di MACE con CHIELLO e COEZ che anticipa l’uscita dell’atteso album MAYA, disponibile da venerdì 5 aprile nei formati CD, 2LP colorato e autografato e in digitale su tutte le piattaforme di streaming per Island Records / Universal Music Italia. La produzione di “RUGGINE” si ispira alle atmosfere della New Wave britannica degli anni ‘80. Nella traccia sono i contrasti a definirne l’essenza: tra l’impatto aggressivo della sezione ritmica e la sospensione di synth e chitarre sognanti, tra la spensieratezza della melodia e il testo lacerante degli ospiti CHIELLO e COEZ.





PETIT: IN ROTAZIONE IL SINGOLO “TORNERAI”

Da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 102.5 torna Petit con il singolo “Tornerai”. Durante la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, Petit ha presentato davanti ai rappresentanti delle radio, fra cui Federica Gentile per Radio Zeta e RTL 102.5, l’inedito “Tornerai“. Il brano parla di una storia d’amore finita, in cui lui vorrebbe tornare insieme a lei e aspetta una sua risposta.





RAYE: IN ROTAZIONE "WORTH IT"

Con lo splendido album “My 21st Century Blues”, Raye, batte il record dei Brit Awards per il maggior numero di vittorie in una sola serata. Dopo aver infranto il record per il maggior numero di nomination in un singolo anno, sette, trionfa portandosi a casa 6 statuette per: "Songwriter of the Year", "Mastercard Album of the Year", "Best New Artist", "Artist of the Year", "Song of the Year with Mastercard", "R&B Act". Dall'8 marzo arriva in rotazione radiofonica su RTL 102.5 il singolo "Worth it"