New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Una cosa bene” degli Articolo 31 e Coma_Cose, “La Ferita” di Renato Zero e “Is It Over Now?” di Taylor Swift

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

DEGLI ARTICOLO 31 CON I COMA_COSE: “UNA COSA BENE” È IL NUOVO SINGOLO

Da questa settimana in radio “Una Cosa Bene”, il nuovo singolo degli Articolo 31 con i Coma_Cose per Columbia Records/ Sony Music Italy. Un brano d’amore, sull’amore. Quell’amore che riconosci solo quando hai la consapevolezza dei sentimenti, delle emozioni. Quell’amore che dura per sempre, quello che fa crescere insieme e consente di fronteggiare uniti le avversità della vita, senza arrendersi mai. L’amore con la A maiuscola, capace di superare tutte le difficoltà, che si costruisce lentamente, giorno dopo giorno, con complicità e rispetto. Il brano contrappone - con rime taglienti e piene di sarcasmo - le relazioni capaci di superare il tempo a quelle vissute da ragazzini. Un singolo che vede per la prima volta la collaborazione degli Articolo31 con i Coma_Cose, coppia indissolubile nell’arte e nella vita.

RENATO ZERO TORNA IN RADIO CON “LA FERITA”

Da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 102.5 arriva “La Ferita”, il nuovo singolo di Renato Zero estratto dal nuovo lavoro discografico “AUTORITRATTO”, fuori ovunque dall’8 dicembre per Tattica. Un’opera destinata a tracciare, con la più bella calligrafia zeriana, una pagina inedita della sua ricchissima produzione artistica e della ultra cinquantennale carriera musicale. I 13 brani che compongono lo Zero-mosaico di "AUTORITRATTO" sono il più bel frutto della sconfinata creatività di Renato Zero, una nuova avvincente traversata guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte. Un'avventura musicale ricchissima di suggestioni, dove la genialità di Zero si fonde una volta in più con la sua inimitabile capacità di sorprendere e ispirare.

“IS IT OVER NOW?” DI TAYLOR SWIFT SU RTL 102.5

Da questa settimana in rotazione sulla prima radiovisione d’Italia “Is It Over Now?”, il nuovo singolo di Taylor Swift tratto da "1989". L’attesissimo album di Taylor Swift “1989 (Taylor’s Version)” ha debuttato alla #1 della classifica FIMI degli album e dei vinili più venduti (ORO in Italia). Si tratta di un traguardo senza precedenti per la popstar in Italia, trattandosi del primo album “(Taylor’s version)” ad ottenere questo risultato, e classificandosi come la prima artista donna internazionale a raggiungere la vetta nel 2023.