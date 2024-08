New Hit di RTL 102.5: tutti i nuovi successi in rotazione da questa settimana

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ANDREA BOCELLI FEAT KAROL G INSIEME CON "VIVO POR ELLA"

Andrea Bocelli, in occasione dell’anniversario trentennale, ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo album “Duets”, in uscita il prossimo 25 ottobre. L’album riunirà molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni e brani nuovi, in una raccolta di 32 tracce che abbraccia tutta la carriera dell’artista; al suo interno, duetti con Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia e Luciano Pavarotti, insieme a nuovi duetti registrati appositamente per questo album con Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson, Lauren Daigle, Elisa, Matteo Bocelli e Hans Zimmer. Da oggi in rotazione su RTL 102.5 “Vivo por ella” con la cantautrice colombiana Karol G.

CHAPPELL ROAN: “GOOD LUCK, BABE!” IN ONDA SU RTL 102.5

Da oggi in radio “Good Luck, Babe!”, il singolo di Chappell Roan con grande successo di classifiche e ascolti. La beniamina del Midwest, emergente icona pop ed eroina queer, in questo brano elettrizzante trascende l'ordinario con il suo mix di synth-pop nostalgico degli anni '80 e vocalità da ballata. Con una vulnerabilità cruda, Chappell svela le sue emozioni, dando vita a un inno potente che esplora l'abbandono di una relazione romantica e la scoperta dell'amore autentico e dell'accettazione di sé. Chappell commenta così la canzone: “Avevo bisogno di scrivere una canzone su una situazione comune nelle relazioni queer — dove qualcuno fatica ad accettare sé stesso. È una canzone che augura il meglio a qualcuno che evita i propri veri sentimenti”. Chappell Roan ha recentemente concluso un'incredibile tournée, incantando il pubblico in tutta l'America del Nord, supportando la superstar pop Olivia Rodrigo nel suo GUTS World Tour. Prima di partire per il suo tour da solista, che si preannuncia già tutto esaurito, Roan è apparsa tra le lineup più elettrizzanti di questa estate, incluse quelle di festival iconici come Coachella e il Lollapalooza di Chicago, dove ad inizio agosto ha riscontrato un enorme successo raggiungendo il record di presenze nella storia del festival.

“IO VORREI 2024”: IL NUOVO SINGOLO DI GIGI D’ALESSIO FEAT. ELODIE ED ERNIA

“Io vorrei 2024” è il nuovo estratto dall’album “FRA” di Gigi D’Alessio (GGD Edizioni Srl/Sony Music), in radio da oggi: il brano, nato nel 2002, è uno degli storici successi del cantautore, riarrangiato con sonorità moderne e arricchito dai featuring di Elodie ed Ernia nel suo ultimo lavoro discografico. Proprio da un duetto voce e pianoforte con Elodie sulle note di questa canzone a Piazza del Plebiscito nel 2023, vista l’entusiasta accoglienza del pubblico, è nata l’idea di inciderla e regalarle una veste inedita, mantenendo il cuore del brano ma cambiandone la cornice. Il singolo è accompagnato dal nuovo videoclip, che sarà online sempre dal 30 agosto, con la regia firmata da Domenico Velletri che ne ha curato anche l’artwork e l’editing, tra una metropoli con scorci urban e un'atmosfera simbolica e sospesa ispirata all'arte surrealista di René Magritte. L’amore, come una piuma, percorre sogno, subconscio e realtà, fino a liberare i volti dei protagonisti coperti dalle emozioni e assorti nei loro “vorrei”, facendoli ritrovare e amarsi ancora.

“TU TE VAS”, IL NUOVO SINGOLO DI MANU CHAO IN ROTAZIONE SU RTL 102.5

Dopo aver conquistato le radio italiane e intere generazioni con successi come “Clandestino”, “Bongo Bong” e “Me Gustas Tù”, Manu Chao pubblica un nuovo brano altrettanto iconico: “Tu Te Vas”, che anticipa il prossimo album “Viva Tu”, in uscita il 20 settembre. “Tu Te Vas” è una ballata delicata e sensibile su due anime che scelgono di separarsi. Fedele allo stile di Manu Chao, il dolore e la lotta dell'esistenza sono messi in musica. In collaborazione con Laeti, la rapper nota per la serie “Validé”, la canzone riflette su un amore passato per affrontare meglio il futuro, senza amarezza. Cantata sia in francese che in spagnolo, “Tu Te Vas” risuona con chiunque abbia affrontato il dolore di una rottura. Questa canzone universale trascende i confini, vagando nel profondo delle emozioni, e, nonostante la frase ricorrente e definitiva “j'reviendrai jamais” (non tornerò mai), non esclude alcun futuro. Ciò che rimane sono i fantasmi, i baci condivisi e le foto di qualcuno che è stato amato (e forse è ancora amato), tutti elementi che, una volta che il dolore svanisce, porteranno sorrisi, i sorrisi di coloro che hanno amato liberamente e ne sono grati. È un messaggio di speranza, un rifiuto di offuscare ciò che è stato forte, sincero e intenso.

"YAMORE" DI MOBLACK, SALIF KEITA E BENJA (NL) FT. CESARIA EVORA E FRANC FALA IN RADIO SU RTL 102.5

Arriva su RTL 102.5, "YAMORE", dove con una potente sinergia MoBlack, Benja, Franc Fala e Cesària Evora traggono ispirazione da uno dei più grandi classici di Salif Keita del 2002 per infondere una nuova vita al brano. Questo inno estivo, animato da vocalizzi è un arazzo di culture diverse che ipnotizza tutti coloro che lo ascoltano. Dall'inizio di gennaio, il brano è stato un successo nei club e sui social media, dove sono stati postati estratti di brani suonati dal vivo che sono diventati virali. MoBlack è un dj/produttore italiano, proprietario di un'etichetta discografica e influencer musicale. È in gran parte responsabile del successo che il genere Afro House sta avendo in tutto il mondo. I maggiori sostenitori di MoBlack sono: Black Coffee, Ame x Dixon, Solomun, Osunlade, &ME, Rampa e Pete Tong, solo per citarne alcuni.