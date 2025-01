Nomination Oscar 2025, l’Italia esclusa mentre Emilia Perez guida con 13 candidature. Seguono The Brutalist e Wicked con dieci

Si è concluso poco fa l’annuncio in diretta delle nomination della 97esima edizione dell’Academy Award, il premio più prestigioso del cinema noto a tutti come Premio Oscar. Quest’anno la cerimonia dovrà fare i conti con un momento difficile per il territorio di Los Angeles, duramente colpito da alcuni incendi che non lasciano tregua da quasi tre settimane. E nel frattempo il fuoco torna a lambire Hollywood.





OSCAR 2025, EMILIA PEREZ GUIDA CON BEN 11 NOMINATION

L’italia resta a bocca asciutta con Vermiglio di Maura Delpero che non riesce a entrare nella cinquina del miglior film internazionale. Il nostro paese può sperare solo con Isabella Rossellini che è entrata nella corsa per la miglior attrice non protagonista. I dieci titoli fortunati che hanno strappato una possibilità per aggiudicarsi l’Oscar più ambito, quello del miglior film, sono Emilia Perez che si presenterà alla cerimonia di consegna con un bottino di ben undici nomination e The Brutalist altro superfavorito che invece insegue con dieci categorie. C’è anche Anora che si è aggiudicato la Palma d’oro a Cannes, Wicked, Conclave, The Substance, I’m still here, Nickel Boys, A Complete Unknown e Dune parte 2.

L’unica donna candidata per la miglior regia è Caroline Farget per The Substance film. Nicole Kidman e Angelina Jolie fuori dalla cinquina per la miglior interpretazione femminile. Per quanto riguarda gli attori maschili sembra delinearsi una sfida a due tra Adrien Brody e Timothee Chalamet.



IL FUOCO TORNA A FARE PAURA

Nel frattempo Los Angeles brucia ancora. Un nuovo incendio è scoppiato sulle colline e sulle montagne a nord della metropoli californiana, dove circa 31 mila residenti sono stati evacuati e i vigili del fuoco sono impegnati nel tentativo di domare le fiamme. Il rogo, che sta colpendo sia la contea di Los Angeles sia quella di Ventura, nel giro di sei ore ha carbonizzato 39 chilometri quadrati di alberi e cespugli vicino al lago Castaic, una popolare area ricreativa a circa 64 chilometri dai devastanti incendi di Eaton e Palisades che bruciano per la terza settimana.





Miglior film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune - Parte Due

Emilia Perez

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked





Miglior regista

Sean Baker - Anora

Brady Corbet - The Brutalist

James Mangold - A Complete Unknown

Jacques Audiard - Emilia Perez

Coralie Forgeas - The Substance





Miglior attore

Adrien Brody - The Brutalist

Timothee Chalamet - A Complete Unknown

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave

Sebastian Stan - The Apprentice





Miglior attrice

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofia Gascon - Emilia Perez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Fernanda Torres - I'm Still Here





Miglior attore non protagonista

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice





Miglior attrice non protagonista

Monica Barbaro - A Complete Unknown

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Isabella Rossellini - Conclave

Zoe Saldana - Emilia Perez





Miglior sceneggiatura originale

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance





Miglior sceneggiatura non originale

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing





Miglior film internazionale

I'm Still Here

The Girl with the Needle

Emilia Perez

The Seed of the Sacred Fig

Flow





Miglior film d'animazione

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit

The Wild Robot





Miglior fotografia

The Brutalist

Dune - Parte Due

Emilia Perez

Maria

Nosferatu





Miglior scenografia

The Brutalist

Conclave

Dune - Parte Due

Nosferatu

Wicked





Migliori costumi

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator 2

Nosferatu

Wicked





Miglior trucco e acconciatura

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked





Migliori effetti visivi

Alien: Romulus

Better Man

Dune - Parte Due

Il Regno del Pianeta delle Scimmie

Wicked





Miglior montaggio

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked





Miglior sonoro

A Complete Unknown

Dune - Parte Due

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot





Miglior colonna sonora originale

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot





Miglior canzone originale

"El Mal" da Emilia Perez

"The Journey" da The Six Triple Eight

"Like a Bird" da Sing Sing

"Mi camino" da Emilia Perez

"Never Too Late" da Elton John: Never Too Late





Miglior documentario

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d'Etat

Sugarcane





Miglior cortometraggio documentario

Death By Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra





Miglior cortometraggio

A Lien

Anuja

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent





Miglior cortometraggio d'animazione

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!