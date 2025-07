Nomine Consiglio Europeo, Conte a Bruxelles per il vertice

A margine dell'incontro il premier incontrerà Donald Tusk, la cancelliera Merkel e il presidente francese Tusk

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a Bruxelles, dove è previsto il vertice straordinario del Consiglio Europeo. Sul tavolo dei leader dell’unione ci sono le nomine dei vertici della nuova legislatura europea, tra cui quelli della Commissione, della Banca Centrale e del Parlamento. Al suo ingresso il premier italiano ha risposto ad alcune domande dei cronisti, tra cui quella che lo interrogava su un possibile dialogo con la cancelliera Merkel sul caso SeaWatch Carola Rackete. "Io personalmente ho poco da dire al riguardo, se la Merkel mi parlerà non lo so, ma potrebbe essere l'occasione per chiedere a che punto è la Germania con l'esecuzione della pena dei due manager della Von Thyssen che sono stati condannati in Italia dopo regolare processo che si è esaurito in tutti i gradi di giudizio". Sulla manovra economica e sulla possibilità di una procedura d’infrazione Conte ha ribadito che non sono all'ordine del giorno, e sulla Flat Tax dice "garantisco io, faremo la riforma fiscale". Il presidente ha poi continuato dicendo che “prima si definiscono le posizioni di vertice e poi ragioniamo dei commissari, ho sempre detto che sono qui per difendere gli interessi degli Italiani e in questo momento difendere gli interessi significa rivendicare un portafoglio economico di peso". Sulla presidenza del Parlamento Europeo, secondo fonti del PPE aleggia il nome del popolare tedesco Manfred Weber, che per il posto ora occupato da Antonio Tajani avrebbe rinunciato a guidare la Commissione. Per quanto concerne quest'ultima, il presidente del Consiglio UE Donald Tusk ha ribadito che la candidatura di Frans Timmermans avrebbe il sostegno di Germania, Francia, Olanda e Spagna. "Timmermans è una candidatura che valuteremo, all'Italia interessa che siano forti personalità che sappiano interpretare il momento critico che affronta l'Europa” ha dichiarato il premier Giuseppe Conte.

Argomenti

Bruxelles Consiglio Europeo Conte Europa Macron Merkel Timmermans Tusk

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti