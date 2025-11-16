Non c’è pace senza giustizia, così Papa Leone celebrando in Vaticano la Giornata mondiale dei poveri

''Quante povertà opprimono il nostro mondo! Sono anzitutto povertà materiali, ma vi sono anche tante situazioni morali e spirituali, che spesso riguardano soprattutto i più giovani. E il dramma che in modo trasversale le attraversa tutte è la solitudine''. Così Papa Leone durante l’omelia della messa celebrata in occasione del Giubileo dei poveri che coincide con la Giornata mondiale a loro dedicata. ''Essa ci sfida a guardare alla povertà in modo integrale, perché certamente occorre a volte rispondere ai bisogni urgenti, ma più in generale è una cultura dell'attenzione quella che dobbiamo sviluppare, proprio per rompere il muro della solitudine. Perciò vogliamo essere attenti all'altro, a ciascuno, lì dove siamo, lì dove viviamo, trasmettendo questo atteggiamento già in famiglia, per viverlo concretamente nei luoghi di lavoro e di studio, nelle diverse comunità, nel mondo digitale, dovunque, spingendoci fino ai margini e diventando testimoni della tenerezza di Dio''. Queste le accorate parole pronunciate dal pontefice questa mattina in Vaticano.





Papa Leone, i leader mondiali ascoltino il grido dei poveri

''La povertà interpella i cristiani, ma interpella anche tutti coloro che nella società hanno ruoli di responsabilità. Esorto perciò i Capi degli Stati e i Responsabili delle Nazioni ad ascoltare il grido dei più poveri. Non ci potrà essere pace senza giustizia e i poveri ce lo ricordano in tanti modi, con il loro migrare come pure con il loro grido tante volte soffocato dal mito del benessere e del progresso che non tiene conto di tutti, e anzi dimentica molte creature lasciandole al loro destino. Oggi soprattutto gli scenari di guerra, presenti purtroppo in diverse regioni nel mondo, sembrano confermarci in uno stato di impotenza. Ma la globalizzazione dell'impotenza nasce da una menzogna, dal credere che questa storia è sempre andata così e non potrà cambiare. Il Vangelo, invece, ci dice che proprio negli sconvolgimenti della storia il Signore viene a salvarci. E noi, comunità cristiana, dobbiamo essere oggi, in mezzo ai poveri, segno vivo di questa salvezza''.





Papa Leone e il pranzo con i poveri

Papa Leone, mantenendo viva una tradizione inaugurata dal predecessore, papa Francesco, ha pranzato con 1300 poveri e senzatetto in Aula Paolo VI. Nel menù lasagne vegetali, cotoletta con contorno di verdure e babà. A tavola col santo padre, per condividere amicizia e speranza, anche un gruppo di trans accompagnati da don Andrea Conocchia, parroco di Torvaianica, sul litorale romano.



