Non si ferma la controffensiva ucraina in Russia, la rabbia di Putin: ci sarà una degna risposta

La tensione tra Mosca e Kiev sta salendo in modo vertiginoso. La controffensiva ucraina sul territorio russo non si ferma. Il Cremlino subisce, schiuma rabbia e promette vendetta.

PERICOLO NUCLEARE RIENTRATO

Non si è ancora spenta l’eco delle reciproche accuse sull’incendio scoppiato nella torre di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzha, in territorio ucraino. Il rogo è stato spento e secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha affermato che non ci sono rischi, ma ci sono comunque danni ingenti all’impianto. Sono stati provocati da un drone; secondo Mosca lanciato dagli ucraini, secondo Kiev comandato dai russi.

CONTROFFENSIVA UCRAINA

Il fulcro della questione ora riguarda però la controffensiva ucraina. L’esercito di Kiev, dopo aver contenuto l’invasione russa, ora prova a ripartire in territorio nemico. Mosca è evidentemente stata colta di sorpresa e nei giorni scorsi ha subito l’azione degli ucraini. Si combatte senza esclusione di colpi in particolare nella zona di Kursk, regione a sud della Russia che confina proprio con l’Ucraina.