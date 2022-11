Nonna Anastasia, 109 anni, corona un sogno grazie a RTL 102.5: conoscere Massimo Ranieri

Nonna Anastasia è la diva dei social. A centonove anni, la signora - un'ex professoressa di Lettere con una laurea conseguita all'inizio del secolo scorso - gode di ottima salute. Napoletana doc, brillante e simpatica, è la nonnina più amata in rete. Non vuole svelare il suo segreto di longevità, ma ha un sogno da sempre: conoscere Massimo Ranieri. E grazie a RTL 102.5 lo ha realizzato.

L’INCONTRO IN RADIOVISIONE

L’incontro è avvenuto a sorpresa in radiovisione. La signora Anastasia ha incontrato il suo idolo: Massimo Ranieri. “Attento a non cadere sul palco”, raccomanda nonna Anastasia a Ranieri, ricordando la spiacevole caduta durante un concerto dello scorso maggio. “Chiederò l’indirizzo a RTL 102.5, vado a prenderla a casa e la porto in teatro a vedere il mio spettacolo”, promette l’artista napoletano a nonna Anastasia.

IL NUOVO ALBUM DI MASSIMO RANIERI

Ai microfoni di RTL 102.5, Massimo Ranieri racconta il suo nuovo album: “Tutti i sogni ancora in volo è un sogno che si avvera. Dopo venticinque anni e cinque album con Mauro Pagani, un maestro imbattibile, e Gino Vannelli, che ho cercato e voluto in questo album con tutte le mie forze, torno con un disco di brano inediti. I sogni si realizzano, basta crederci come ho creduto io in questo album, grazie anche ai grandi autori e musicisti con cui ho collaborato”. Sui sogni ancora da realizzare Massimo Ranieri aggiunge: “Per i miei sogni non bastano i cassetti, serve un armadio a due ante. Il mio sogno ora è fare un disco con un’orchestra sinfonica, magari riprendere mie canzoni rivisitate con l’aggiunta di un grande coro e una grande orchestra”.