Quali sono le condizioni di salute di Re Carlo? Spunta un'indiscrezione choc

Da giorni, ormai, tutti si chiedono quali siano realmente le condizioni di salute di Re Carlo. Un anno fa, all'incirca, l'incoronazione ufficiale: era il 6 maggio 2023. Qualche settimana fa, il sovrano del Regno Unito ha raccontato di aver un cancro alla prostata, ma le sue condizioni di salute - secondo i tabloid inglesi - sarebbero peggiorate.

LE PAROLE DI UN INSIDER

"Tutti rimangono ottimisti, ma lui sta davvero molto male. Più di quanto venga lasciato intendere": a parlare è un amico della famiglia reale, che ha parlato delle condizioni di salute di Re Carlo III. Secondo Sky News, sarebbe stato aggiornato il piano di Buckingham Palace per l’Operazione Menai Bridge, che riguarda i funerali del re. Non è mai stata fatta totale chiarezza sulla tipologia di cancro e sulle cure a cui si sta sottoponendo il sovrano. L'allarme viene lanciato dalla stampa britannica, che non usa mezzi termini e dice: "Sta davvero molto male, ci si prepara al peggio"

Sempre il Daily Beast scrive:

"Parlando della salute del monarca con alcuni suoi amici, abbiamo appreso che le cose non stanno andando bene... Tutti rimangono ottimisti, ma sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere"

IL RAPPORTO CON I FIGLI HARRY E WILLIAM

Carlo sta cercando in tutti i modi di ricucire con Harry, il principe ribelle. I rapporti sarebbero tesi da tempo e, qualche anno fa, dopo la morte del principe Filippo, Carlo organizzò una cena con Harry e William per cercare di mediare. Il risultato, a quanto pare, non è stato positivo. Harry vive in America con sua moglie ed è sempre più lontano dal Regno Unito.

E' molto macabro pensare ai funerali in vita, ma i Reali (tutti) pianificano il momento dell'ultimo saluto. Da rumors, pare che Re Carlo abbia scelto lo schema adottato da sua madre Elisabetta per i funerali.

Un funzionario di B. Palace, fa sapere che "l''ultimo saluto alla Regina si è svolto con la precisione di un orologio, fissando uno standard elevato. E ora nessuno ha intenzione di farsi cogliere impreparato".