Belen Rodriguez attaccata da un leone da tastiera per colpa di una foto. La risposta è virale

Belen Rodriguez senza freni su Instagram. Quando qualcuno - un leone da tastiera o meglio "webete", per usare un neologismo - la attacca risponde a tono. Anzi graffia come una pantera.

Andiamo per gradi e spieghiamo per bene quello che è accaduto. La Rodriguez pubblica un carosello di foto ed in una di queste appare con un nuovo look: capelli corti. Lo scatto, però, non convince alcuni fan. Sui social si scatena di tutto.

IL COMMENTO E LA RISPOSTA SUI SOCIAL

"Sembri un elfo!“, scrive un utente. La showgirl reagisce a quest’offesa rispondendo con ironia: “Adoro gli elfi". L'argentina, poi, entra nel dettaglio e dice che si tratta semplicemente di un trucco. “I miei capelli tagliati? Ma sei matta, sto giocando! Comunque io amo i matti!", svela su Instagram.



LA PACE CON ANTONINO SPINALBESE, NUOVI EQUILIBRI NELLA VITA DI BELEN

Belen è single. Dopo la storia con Elio Lorenzoni, imprenditore del settore moto, che è finita su tutti i giornali, non c'è nessuno nella vita dell'argentina. Almeno così pare. Di recente, però, è stata "avvistata" di nuovo con Antonino Spinalbese, suo ex, padre di Luna Marì. Tra i due, a quanto pare, dopo un periodo abbastanza difficile, è tornato il sereno. Belen e Antonino hanno trascorso Pasquetta insieme.

In casa Rodriguez ci si prepara alle nozze dell'anno: quelle tra Cecilia, sorella di Belen, ed Ignazio Moser. I due si sono conosciuti ed innamorati nella casa del Grande Fratello vip nel corso di una delle più fortunate edizioni. Il matrimonio, come gli stessi hanno raccontato a Verissimo, verrà celebrato a giugno. Per adesso la lista degli invitati è top secret, ma ci saranno tanti personaggi del mondo della tv. E non mancheranno i fotografi. Insomma, l'estate - che è alla porte - inizia all'insegna del gossip. I paparazzi sono già in rampa di lancio.

PACE FATTA CON STEFANO DE MARTINO

Belen, a quanto pare, ha fatto pace con un altro suo ex (storico). Stiamo parlando di Stefano De Martino. Il loro matrimonio, la separazione, il ritorno di fiamma e la crisi successiva hanno avuto un peso specifico notevole sui rotocalchi di cronaca rosa. I due, secondo il settimanale Gente, si sono incontrati in Rai. E i rapporti sarebbero, secondo quello che racconta una gola profonda, serenissimi.