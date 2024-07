Papa Francesco dall'ottico di via del Babuino a Roma: "Quando è arrivata la telefonata sono rimasto senza fiato..." Photo Credit: Rino Barillari - Il Messaggero /Avvenire

"Una delle situazioni della vita in cui dico: strano, ma vero". Alessandro Spiezia è l'ottico romano che ha ricevuto la visita del Papa. Ottant'anni, emozionatissimo. Una vita in via Del Babuino, a due passi da piazza del Popolo nella Capitale. Alessandro è l'ottico di fiducia di Papa Francesco. Gli telefoniamo il giorno dopo la visita del Papa ed è ancora incredulo:





Sabato alle 12 mi ha chiamato il Santo Padre, dal suo cellulare. Mi aveva già chiamato per i miei 80 anni. Mi ha chiesto se il mio negozio fosse aperto. Lunedì, 8 luglio, alle 17 è venuto da me. Mi ha portato una prescrizione, abbiamo misurato la vista e ha scelto di non cambiare montatura, quindi ha cambiato solo le lenti.

E' stato poco meno di un'ora da me. Quando mi ha chiamato ha chiesto di pagare gli occhiali, l'ha sempre fatto anche in passato. Ma quei soldi li ho dati in beneficienza. La prima volta, molti anni fa, è venuto da me tramite un vescovo, il suo segretario. Mi portò un paio di occhiali da riparare e poi gli ho fatto un paio di occhiali nuovo da vista

LA CHIAMATA DAL CELLULARE DEL PAPA

Da Alessandro, in quegli 8 metri quadrati nel cuore di Roma. sono passati tantissimi personaggi: da Fellini a Tom Hanks o Mastroianni. Dal 1921 questo negozio ha messo a fuoco la vita di tantissime star. E anche il Papa ha varcato la soglia di quel negozio. Alessandro, sempre la sua voce baritonale e l'accento romano, aggiunge:

Sono ancora incredulo. Quando è suonato non ci credevo, una chiamata da un numero anonimo. Pensavo ad un call center, ma quando ho sentito la sua voce l'ho riconosciuto subito. Immediatamente. Era sereno, tranquillo