Notte di San Lorenzo, conto alla rovescia per le stelle cadenti

Notte di San Lorenzo, conto alla rovescia per le stelle cadenti

Notte di San Lorenzo, conto alla rovescia per le stelle cadenti

Redazione Web

10 agosto 2019, ore 08:00

Il picco delle Perseidi nella notte tra il 12 e il 13, condizioni osservative meno favorevoli

Conto alla rovescia per il picco delle stelle cadenti di agosto, le cosiddette Perseidi, attese nella notte tra il 12 e il 13. "Dopo un 2018 a dir poco memorabile, per il 2019 le condizioni osservative delle Perseidi saranno meno favorevoli, anche se sarà possibile vederne circa 50 l'ora a ridosso del picco", spiega l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. "La Luna infatti sarà piena il 15 agosto e nei giorni del picco sarà visibile fin dal tramonto, per buona parte della notte. Le condizioni migliori di visibilità delle meteore di agosto - continua l'esperto - si verificheranno quindi nella parte finale della notte, poco prima dell'alba, dopo che la Luna sarà tramontata. Lo sciame delle Perseidi - prosegue - sarà già attivo nelle notti tra il 10 e l'11 e tra l'11 e il 12 agosto, quando la Luna tramonterà prima rispetto alla notte del picco". Le meteore di agosto sono generate dalle polveri lasciate dalla cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 e che si avvicina alla Terra ogni 135 anni. "Il fenomeno - chiarisce Masi - si verifica quando la Terra si tuffa nella nube di polveri seminata dalla cometa nel suo peregrinare intorno al Sole. Questi grani di polvere, penetrando a gran velocità nell'atmosfera terrestre, bruciano per attrito lasciando in cielo le caratteristiche scie. A cadere quindi - conclude - non sono stelle, ma briciole della cometa". 

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Eredità Gianni Agnelli, in tribunale spunta un testamento inedito dell'Avvocato

    Eredità Gianni Agnelli, in tribunale spunta un testamento inedito dell'Avvocato

  • I 20 punti del piano americano per la pace a Gaza. Israele ha già accettato, ora tocca ad Hamas

    I 20 punti del piano americano per la pace a Gaza. Israele ha già accettato, ora tocca ad Hamas

  • Piano per Gaza, il pressing di Trump su Netanyahu, oggi l’incontro tra i due leader

    Piano per Gaza, il pressing di Trump su Netanyahu, oggi l’incontro tra i due leader

  • Sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan, Trump parla di un ennesimo attacco ai cristiani

    Sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan, Trump parla di un ennesimo attacco ai cristiani

  • Serie A, Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2

    Serie A, Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2

  • Ucraina, blackout nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

    Ucraina, blackout nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

  • Trump presenta un piano per porre fine alla guerra a Gaza in 21 punti

    Trump presenta un piano per porre fine alla guerra a Gaza in 21 punti

  • La Luna potrebbe nascondere preziose riserve di platino nei suoi crateri, lo mette in evidenza uno studio

    La Luna potrebbe nascondere preziose riserve di platino nei suoi crateri, lo mette in evidenza uno studio

  • Rita Ora presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo “All Natural”: «Un inno all’autenticità e all’essere sé stessi»

    Rita Ora presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo “All Natural”: «Un inno all’autenticità e all’essere sé stessi»

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta

Coma Cose, amore al capolinea? Spunta il sospetto tradimento di Francesca Mesiano

Coma Cose, amore al capolinea? Spunta il sospetto tradimento di Francesca Mesiano

L’idillio tra musica e sentimenti potrebbe essere incrinato: una segnalazione anonima lancia ombre sulla solidità della coppia indie

Dal panettone estivo al dessert con sorbetto alla fragola o al pompelmo: ecco i dolci più gettonati della stagione

Dal panettone estivo al dessert con sorbetto alla fragola o al pompelmo: ecco i dolci più gettonati della stagione

Tra gli ingredienti non potranno mancare albicocca, ciliegia, lampone e agrumi in generale, magari usati per le crostate, per le granite e per i semifreddi

Maturità, seconda prova scritta. Per ogni indirizzo la materia caratterizzante del corso

Maturità, seconda prova scritta. Per ogni indirizzo la materia caratterizzante del corso

Cicerone al Classico e anche allo Scientifico, insieme a Cartesio per lo studio di una funzione. Elaborato nella lingua principale al Linguistico e 'La cura' di Battiato all'Artistico. L'AI per Informatica e l'inglese per il Turistico