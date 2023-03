Numerosi attacchi russi sull'Ucraina, nel mirino anche le centrali energetiche, torna l'incubo nucleare a Zaporizhzhya

INCUBO NUCLEARE

La centrale di Zaporizhzhya da un anno è sotto osservazione, il pericolo nucleare fa paura al mondo, non soltanto l’Ucraina. L’operatore per il nucleare Energoatom questa mattina ha fatto sapere che “ l’ultima linea di comunicazione tra la centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia e la rete elettrica ucraina è stata interrotta a causa di attacchi missilistici russi” Sono stati attivati generatori diesel di emergenza, ma sempre da Energoatom si sottolinea che con questi attacchi la Russia mette tutti in pericolo: “I russi stanno mettendo il mondo sull'orlo di una catastrofe nucleare. E questo avviene il giorno dopo i negoziati con le Nazioni Unite sulla smilitarizzazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Attualmente la centrale è disalimentata e in modalità di blackout per la sesta volta durante l'occupazione, le unità 5 e 6 sono in fase di spegnimento a freddo e 18 generatori diesel sono stati accesi per soddisfare il fabbisogno della centrale. Il carburante per il loro funzionamento durerà 10 giorni. E' iniziato il conto alla rovescia. Se in questo lasso di tempo non sarà possibile ripristinare l'alimentazione esterna della centrale, potrebbe verificarsi un incidente con conseguenze di radiazioni per tutto il mondo”.