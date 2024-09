Nuoro: spara a moglie e familiari, 4 morti e 3 feriti

Strage familiare nel centro di Nuoro. La carneficina è avvenuta questa mattina, quando Roberto Gleboni, impiegato come guardia forestale, ha ucciso con una pistola la moglie e due figli, ferendo poi un altro figlio, un vicino di casa e tentando anche di uccidere la propria madre, prima di suicidarsi. A far scattare la furia omicida sarebbe stato un dissidio familiare.





La dinamica dell’aggressione

La notizia è stata battuta dalle agenzie intorno alle 9 di questa mattina, il fatto sarebbe avvenuto alle prime luci dell’alba. Polizia e Carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica della strage, articolatasi in due diverse abitazioni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava nel proprio appartamento in via Ichnusa, nel quartiere di Monte Gurtei, insieme alla famiglia quando una violenta lite sarebbe degenerata nell’aggressione. Gleboni ha usato una pistola per sparare alla moglie, Giusi Massetti, casalinga di 43 anni, a una delle figlie, Martina Gleboni, di 26 anni, e a un altro dei propri figli (tutti rimasti uccisi); avrebbe poi rivolto il revolver contro l'altro figlio e, successivamente, contro il vicino di casa, Paolo Sanna, proprietario dell'appartamento, incontrato sul pianerottolo, entrambi rimasti feriti e attualmente ricoverati in gravi condizioni. Uscito dal palazzo, l’uomo si è poi recato a casa della propria madre, in via Pinna, ferendola alla testa (forse con un coltello). Solo dopo quest’ultima aggressione, si sarebbe suicidato.