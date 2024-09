Nuovi attacchi sull'Ucraina, colpita Leopoli; e si dimette il ministro degli esteri Kuleba

NUOVI RAID

L’Ucraina è ancora sotto attacco, non si fermano i raid russi. Nella notte una raffica di missili e droni ha colpito varie regioni. Pesanti le conseguenze a Leopoli: si registrano almeno sette morti, tra cui tre bambini, e un alto numero di feriti; in fiamme edifici residenziali vicini alla stazione ferroviaria, distrutta anche una scuola. L’attacco è stato confermato anche dalle autorità locali.

ATTACCO SU PIU' FRONTI

Kiev è stata svegliata da un a forte esplosione, poco prima era scattato un allarme aereo. Al momento non si segnalano vittime. Un raid russo ha danneggiato l’università a Sumy, dove almeno una persona è rimasta ferita. Missili sono stati indirizzati anche nella regione di Chernihiv e in quella di Rivne.

LA STRAGE DI POLTAVA

Ieri c’era stato un pesante attacco russo sulla città di Poltava, nell’Ucraina centro orientale. Il bilancio è di 51 morti e 271 feriti, ma potrebbero non essere numeri definitivi, il presidente Volodymir Zelensky ha affermato: “Sappiamo che ci sono ancora persone sotto le macerie dell’edificio distrutto. Prometto una risposta alla feccia russa, chiedo alla Nato il permesso di usare le loro armi per colpire in profondità il nemico”.