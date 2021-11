Nuovi problemi per Zuckerberg: negli Usa si indaga sull'effetto di Instagram sui giovanissimi

L’inchiesta mette in discussione le politiche e le misure messe in atto da Facebook, ora Meta, per tutelare la sicurezza di bambini e teenager. I procuratori generali di almeno otto stati americani si sono messi in moto per verificare se la società capitanata da Zuckerberg abbia violato o meno le leggi che tutelano i giovani esponendoli ad eventuali rischi . Laetita James , procuratrice generale di New York ha affermato: “ Ripetutamente Mark Zuckerberg e le società che guida hanno messo i profitti sopra i profitti sopra la sicurezza, ma la nostra indagine cercherà di mettere fine a questo comportamento. La nostra coalizione non esiterà a intraprendere qualsiasi azione necessaria per proteggere minori dai danni che Instagram e altri social media rischiano di causare loro ”. A farle eco è il procuratore della California , Rob Bonta : “ Per troppo tempo Meta ha ignorato lo scompiglio che Instagram ha scatenato contro il benessere di bambini e teenager. Quando è troppo è troppo ”.

Da qualche tempo l’attenzione su Instagram si è fatta esponenziale. Che il social non aiuti la salute mentale dei più giovani, propinando loro modelli di perfezione e felicità irraggiungibili, è un tema su cui si dibatte quotidianamente. Adesso una c oalizione bipartisan di stati americani ha avviato un’indagine per verificare gli effetti della piattaforma sugli adolescenti .

UNA PROBLEMATICA NATA SUL WALL STREET JOURNAL

Prima della politica statunitense, sullo stesso fronte era sceso in campo qualche mese fa il Wall Street Journal, che aveva evidenziato i rischi in cui i più giovani incorrevano ogni volta che aprivano l’app di fotografia più utilizzata al mondo, bombardati a più riprese da miliardi di immagini che mostrano vite perfette, virtuali e il più delle volte false. Problematiche di cui l’ex Facebook è ben consapevole, ma per il momento non ha intenzione di porvi rimedio. I giovani infatti sono il target principale a Menlo Park: in loro l’azienda vede motivo di crescita e, soprattutto, il motore dei loro ricavi. Quest’attenzione, tra l’altro, si era spostata nella creazione di un social simil Instagram dedicato agli under 13: un progetto che, sebbene fosse solamente in cantiere, aveva destato non poche polemiche.





LE PAROLE DI META

In uno statement, è la stessa Meta a commentare la notizia: “Queste accuse sono false e dimostrano che c’è un grande malinteso sui fatti. Mentre le sfide per tutelare i giovani online coinvolgono tutto il settore, noi siamo stati una guida nella lotta al bullismo e nel sostenere le persone in difficoltà con pensieri suicidi, di autolesionismo e disturbi alimentari. Continuiamo a sviluppare nuove funzioni per aiutare chi potrebbe imbattersi in confronti sociali negativi o avere problemi con il proprio corpo. Tra queste “Prenditi una pausa”, una funzione che verrà introdotta prossimamente, e modi per spingere le persone verso altri contenuti, nel caso siano bloccate su un solo argomento. Continuiamo a sviluppare strumenti di controllo e supervisione per i genitori e stiamo valutando ulteriori soluzioni predefinite in grado di fornire agli adolescenti esperienze adeguate alla loro età". A scriverlo è un portavoce della società Meta.