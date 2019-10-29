Torna la serie A, turno infrasettimanale, stasera Brescia-Inter

Redazione Web

29 ottobre 2019, ore 09:00

Oggi in programma anche Parma-Verona, domani le altre partite

Campionato senza sosta. Stasera si torna già in campo. Il primo anticipo è Parma-Verona, al Tardini alle 19.00, emiliani in posizione tranquilla, scaligeri a nove punti. Alle 21.00 poi si giocherà Brescia-Inter. I nerazzurri arrivano al Rigamonti con i soliti problemi di formazione (out Sensi, D’Ambrosio e Vecino, oltre al lungodegente Alexis Sanchez). Antonio Conte ha lanciato l’allarme sulla rosa corta, Beppe Marotta ieri ha risposto che nel mercato di gennaio non ci sarà da rimediare ad errori, anche se qualche rinforzo arriverà. Il Brescia è reduce dalla sconfitta contro il Brescia, l’attesa è per Mario Balotelli, le cui prestazioni però non hanno ancora raggiunto un buon livello. Domani le altre partite del programma: spicca la sfida Champions Napoli-Atalanta ( alle 19.00), la capolista Juventus ospiterà nuovo Genoa di Thiago Motta. Giovedì il posticipo Milan-Spal: per i rossoneri quasi una sfida salvezza.

