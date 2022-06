Oggi, 27 giugno, parte Capstone, satellite pioniere della Nasa per il ritorno sulla Luna, in attesa del lancio di Artemis

“Siamo un passo più vicini al lancio”. E' con soddisfazione che la Nasa annuncia il completamento della campagna di test del super razzo Sls (Space Launch System) per il ritorno sulla Luna. Lunedì scorso sono state effettuate le prove generali del conto alla rovescia al Kennedy Space Center in Florida e i risultati lasciano ben sperare per guardare con molto ottimismo al lancio entro l'estate della prima missione del programma Artemis, ovvero Artemis I, il primo volo senza equipaggio che aprirà la strada al ritorno dell'uomo, questa volta ci sarà anche la prima donna, a toccare il suolo lunare.





Soddisfazione per le prove

“Durante la prova generale” ha detto Tom Whitmeyer, vice amministratore associato per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione presso il quartier generale della Nasa “abbiamo incrementato le nostre conoscenze su come il razzo e i sistemi di Terra lavorano insieme e i nostri team sono diventati esperti nelle procedure di lancio. Abbiamo completato la fase di prova e tutto ciò che abbiamo imparato aiuterà a migliorare la nostra capacità di partire durante la finestra di lancio. Il team è pronto per fare il passo successivo e prepararsi per il lancio”.





Gli ultimi problemi

Il razzo Sls tornerà nell'hangar di assemblaggio per risolvere la perdita di idrogeno rilevata lunedì scorso durante il caricamento del propellente e probabilmente venerdì primo luglio, in base alle condizioni del meteo, inizieranno poi i preparativi per il lancio, che dovrebbero durare 6-8 settimane.





I tempi

Al momento i tecnici hanno in previsione di riportare il razzo e la capsula Orion sulla piattaforma di lancio per la fine del mese di agosto, mentre la missione vera e propria dovrebbe prendere il via entro 10-14 giorni, ma tutto dipenderà dalle riparazioni per la perdita di idrogeno riscontrata nella fase di prova.





Oggi parte il Capstone

Intanto per oggi, 27 giugno, allo scoccare di mezzogiorno, (ora italiana) sarà lanciato il piccolo satellite pioniere Capstone (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment), destinato a esplorare l'orbita cislunare prevista per il Lunar Gateway, ovvero per la futura stazione spaziale che farà da ponte per gli astronauti in viaggio tra la Terra e la Luna. Capstone avrà il compito di verificare le dinamiche dell'orbita, riducendo i rischi per i futuri veicoli spaziali che andranno a posizionarsi nell'area, e nel frattempo testerà un innovativo sistema di navigazione e di comunicazione con la Terra.