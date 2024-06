Oggi, 6 giugno, 80 anni dallo sbarco in Normandia

Cos’è stato e cosa ha rappresentato lo sbarco in Normandia?

Lo Sbarco, il cui nome in codice è Operazione Neptune, viene ricordato come una delle più grandi operazioni anfibie della storia. Fu attuata dalle forze Alleate, tra le principali Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito, durante la Seconda Guerra Mondiale, con lo scopo di aprire un secondo fronte in Europa dirigendosi verso la Germania nazista, per rafforzare ed espandere le forze della Francia occupata, conquistare i principali porti nord-occidentali francesi e liberare Parigi, alleggerendo così il fronte orientale dal conflitto che da tre anni portava avanti l’Armata Rossa contro i tedeschi.

All’alba di martedì 6 giugno del 1944, data attualmente conosciuta come D-Day in inglese, e Jour-J in francese, le fanterie degli Alleati sbarcarono su cinque spiagge, precedute da un bombardamento aeronavale. Così iniziò la campagna terrestre denominata Overlord che diede vita alla battaglia di Normandia.

Biden sarà presente alla cerimonia

Oggi si terrà la commemorazione del D-Day in Francia guidata da Emmanuel Macron. La cerimonia avrà come ospite il presidente americano Joe Biden, atterrato ieri mattina a Parigi, che oggi si recerà sulle spiagge della Normandia, dove lo attenderanno i principali rappresentanti degli Stati alleati, tra i presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Alla commemorazione anche Zelensky

Durante la cerimonia in Francia sarà presente anche il cancelliere della Germania Olaf Scholz ed il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che parteciperanno ad un evento che - sottolinea Macron- sarà improntato all’unità dei Paesi dell’Occidente in difesa dell’Ucraina.

Le altre commemorazioni

Come ogni anno si celebra anche in Gran Bretagna il D-Day, con lo scopo di porgere un tributo ai soldati che nel 1944 hanno combattuto per la liberazione francese. Infatti Re Carlo e la Regina Camilla hanno parlato ieri da Portsmouth, città situata nell’Inghilterra meridionale, da cui 80 anni fa salpò la più imponente flotta della storia. Oltre alla famiglia reale erano presenti anche il Primo ministro del regno Unito Rishi Sunak e alcuni tra i ministri dell’opposizione inglese, tra cui il leader Keir Starmer.