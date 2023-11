Oggi, domenica 19 novembre, la finale del torneo Atp Finals di Tortino, è il gran giorno di Sinner, affronterà il serbo Novak Djokovic

Oggi alle 18 Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic nella finale delle Atp Finals di Torino. È la prima volta che un tennista italiano raggiunge la finale e ci arriva da imbattuto. Sinner, infatti, ha vinto tutte le partite sin qui disputate nel torneo. Nella semifinale di ieri ha liquidato il russo Daniil Medvedev in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1 dopo due ore e 29 minuti di gioco. Lo spettacolo andato in scena ieri al Pala Alpitour era incandescente e punteggiato di arancione. "Jannik, Jannik" urlava la gente dagli spalti e lui non li ha delusi. Oggi si replica. Arriva la finale, Sinner arriva da imbattuto (oltre al titolo può anche vincere il montepremi riservato a chi non perde nemmeno una gara). Novak Djokovic, invece, è arrivato in finale dopo aver sconfitto - in un'ora e 28 minuti di gioco lo spagnolo Carlos Alcaraz col punteggio di 6-3, 6-2. Sarà interessante vedere la sfida di oggi. Finora il campione serbo e il giovane talento azzurro si sono affrontati quattro volte: tre volte ha prevalso Nole e una Jannik, proprio quattro giorni fa durante la prima fase delle Atp Finals.





Sinner è pronto

Raggiante nel dopo partita ai microfoni Jannik Sinner dichiara: "Io dedico la mia vita al tennis. E' un privilegio essere qua davanti a questo pubblico che mi dà pressione ma anche tanta energia positiva. Non è normale quello che sto facendo. Io so quanto dedico a questo sport, quante ore di allenamento, l'attenzione al sonno e all'alimentazione, tanti sacrifici perché so che questo mi aiuta per arrivare a certi obiettivi". L’altoatesino ha aggiunto "Giocare con i migliori al mondo sta diventando un po' di più la normalità. In campo sono molto più tranquillo, sto sempre cercando di migliorarmi. Il livello di gioco che ho raggiunto è il risultato della mia mentalità. Fa tutto parte di un percorso". Poi ha omaggiato i pubblico che lo ha sempre sostenuto: "Da quando sono arrivato qua ho sentito un calore e energia incredibili, è una cosa pazzesca. Io sono sempre sceso in campo con la mentalità giusta, il pubblico mi dà tante emozioni positive, quando esco dal tunnel per entrare in campo provo una grande emozione. Pubblico che sarà dalla sua parte anche oggi nella finale contro Djokovic.









Rtl 102.5

Rtl 102.5 che ha seguito dall’inizio questa edizione del torneo Atp Finals di Torino, oggi sarà in diretta con lo speciale dalle 17.45, in studio con Paolo Pacchioni, Andrea Salvati e Tommaso Angelini e i collegamenti con Massimo Caputi dalla lounge di Intesa San Paolo Torino.