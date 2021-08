Oggi è la giornata mondiale dell'amicizia, quante relazioni riesce a mantenere il nostro cervello?

La giornata del 30 luglio è appunto dedicata alla celebrazione dell'amicizia tra individui, popoli, paesi e culture. Il messaggio, tra gli altri, che questa iniziativa vuole portare avanti è l'importanza di tale legame nella creazione e nel mantenimento della pace tra i popoli in un'ottica di cittadinanza globale e di prosperità collettiva. Celebrata in diverse parti del mondo, la ricorrenza nasce nel 2011 con una delibera dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; in un documento si riconosce infatti l'importanza dell'amicizia come " sentimento nobile e prezioso nella vita degli esseri umani in tutto il mondo ".

Euripide è stato un drammaturgo greco antico vissuto intorno al 450 avanti Cristo. Tra le frasi che di lui si ricordano ce n'è una che parla di amicizia: " È una buona cosa essere ricco, ed è una buona cosa essere forte, ma è una cosa migliore essere amato di molti amici ". Cosa sarebbe la nostra vita senza un buon gruppo di amici? È forse tra i primi concetti che si assimilano dopo la nascita, l'amicizia. Un rapporto speciale tra individui che caratterizza la vita di ognuno di noi , sia pure in misura differente. Il mondo celebra oggi proprio questo rapporto, in occasione della giornata mondiale dell'amicizia . Se però provassimo a contare la nostra cerchia di amiche e amici, a che numero arriveremmo? Non è sempre semplice dirlo, ma la scienza ci viene incontro perlomeno fornendo un limite massimo difficilmente superabile.

Quanti amici abbiamo?

Può risultare interessante mettere in piedi il seguente ragionamento: nel tentativo di "contare" il numero di amici che ciascuno di noi possiede, è anzitutto necessario stabilire la definizione di amico. La Treccani parla di amicizia come di un "vivo e scambievole affetto fra due o più persone, ispirato in genere da affinità di sentimenti e da reciproca stima". Vocabolario alla mano saremo quindi in grado di includere sicuramente qualche decina di persone: gli affetti, i vecchi compagni di scuola, i colleghi. Quando però si allarga il cerchio, risulta sempre più difficile aggiornare la conta. Il vicino di casa è un mio amico? Il giornalaio, che incontro e saluto ogni mattina, risponde alla definizione di cui sopra? E ancora, quella coppia conosciuta in vacanza l'anno scorso, sarà mia amica?





Al massimo centocinquanta

Una volta arrivati a un numero adeguatamente preciso potremmo accorgerci che non supera il centocinquanta. Una cifra tutto sommato ragionevole, più o meno calzante in base agli stili di vita. Ma da dove salta fuori questo numero? È il risultato di uno studio dell'antropologo e psicologo evoluzionistico Robin Dunbar. Inglese, classe 1947, è stato l'autore di alcune indagini basate su esperimenti che mettessero alla prova alcune precise caratteristiche del nostro cervello legate al mantenimento di relazioni significative e durature. Queste stesse relazioni, secondo Dunbar, non superano mai le centocinquanta, quello che è poi diventato famoso come "numero di Dunbar". Sarebbe infatti questa la soglia di relazioni che riusciamo a mantenere in maniera stabile, senza che si deteriorino per mancanza di contatti o per il passare del tempo.