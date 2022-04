Oggi l’incontro dei ragazzi italiani con il Papa, overbooking di prenotazioni per Piazza San Pietro

Oggi, lunedì 18 aprile, Piazza San Pietro sarà al centro dell’incontro dei ragazzi italiani con Papa Francesco organizzato dai Vescovi italiani. Attesa la presenza di un gruppo di ragazzi ucraini, come ha detto all'Adnkronos don Michele Falabretti, responsabile della Pastorale giovanile della Cei. “Durante l'incontro ci sarà anche un momento di preghiera per la pace in Ucraina”. Per questo atteso incontro tra i giovani italiani e il santo Padre è prevista la piazza piena.





Un evento organizzato a lungo

"Abbiamo annunciato l'evento il 31 gennaio scorso e da allora è stato un crescendo di adesioni. Ma non immaginavamo un numero così alto di presenze. E proprio il caso di dirlo: piazza San Pietro sarà in overbooking " ha detto il responsabile della Pastorale giovanile della CEI che ha espresso soddisfazione per l'alta adesione dei ragazzi. Il Papa si è sempre informato sull’evento e ci tiene tanto, ha detto ancora don Falabretti. In piazza San Pietro, prima dell'arrivo del Papa, si esibirà anche Blanco, il giovane artista che ha trionfato a Sanremo ma non incontrerà il Pontefice. “Abbiamo pensato a Blanco perché in questo momento è l'interprete degli adolescenti italiani" ha detto don Falabretti.





Il programma dell’incontro

L’incontro tra i giovani italiani e Papa Francesco inizierà alle 14.30 dopo il regina Coeli. Prima della veglia di preghiera ci sarà un momento di festa che inizierà alle 16, quando alcuni di loro racconteranno l’oratorio, seguirà l’esibizione del cantante Blanco, vincitore dell’ultimo Sanremo. L’evento sarà presentato da Andrea Delogu. Il momento più atteso della giornata è quello del dialogo tra gli adolescenti e Papa Francesco che inizierà alle 18. Francesco farà il giro della piazza e saluterà i ragazzi. Dopo il discorso del Papa si terrà un momento di preghiera della pace davanti alla Madonna, quindi la professione di fede e la benedizione finale.