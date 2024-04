Olimpiadi di Parigi 2024, accesa la fiamma olimpica a Olimpia, in Grecia. Inizia la corsa ai Giochi

La cerimonia di accensione della fiamma sacra per le Olimpiadi di Parigi 2024 segna l'inizio del viaggio che porterà la fiaccola attraverso la Grecia fino alla capitale francese per la cerimonia di apertura del 26 luglio. Il tempo nuvoloso ha, però, impedito l'uso dei raggi del sole, come vuole l'antica tradizione, perciò l'accensione è avvenuta con l'utilizzo di una fiamma di riserva durante la prova generale nel Tempio di Hera sullo sfondo e le cui rovine risalgono a circa 2600 anni fa. Alla cerimonia era presente anche il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, la presidente della Repubblica greca Katerina Sakellaropoulou e la sindaca di Parigi Anne Hidalgo. Dopo l'esecuzione dell'inno olimpico da parte della mezzosoprano Joyce DiDonato, la torcia olimpica è stata affidata a Stefanos Ntouskos, campione olimpico di canottaggio a Tokyo 2020, poi sarà affidata Laure Manadou.

IL VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA

Laure Manadou, ex nuotatrice e vincitrice di un titolo olimpico nel 2004, guiderà la staffetta attraverso un percorso di cinquemila chilometri in undici giorni, partendo dall'isola di Corfù nel Mar Ionio e passando per luoghi iconici della Grecia, come Santorini e il Partenone sull'Acropoli. Laure Manadou sarà la prima teodofora francese e succederà a Ntouskos. Il 26 aprile, poi, la fiamma sarà consegnata agli organizzatori francesi nello Stadio Panatenaico di Atene, simbolo dei primi Giochi Olimpici dell'era moderna del 1896. Il viaggio della torcia olimpica proseguirà a bordo della Belem, una nave a tre alberi e tra le più antiche della storia francese. Il velierò salperà verso Marsiglia, dove arriverà l'8 maggio e segnando, così, l'inizio ufficiale del percorso verso Parigi 2024 e la cerimonia di apertura di questi giochi olimpici. Il viaggio della fiamma non solo celebra la connessione tra i Giochi antichi e quelli moderni, ma è anche un'opportunità per riflettere sui valori universali dello sport.