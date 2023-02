Olly a RTL 102.5: “Vogliamo portare uno spettacolo esclusivo, sarà una variante di show elettronico, un nuovo mondo musicale”

Dopo l’esordio al Festival di Sanremo con il brano “Polvere”, Olly è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Francesco Fredella, Francesco Taranto e Gianni Simioli. Durante “Protagonisti”, Olly ha raccontato la sua avventura alla 73ª edizione di Sanremo, l’EP “Gira, Il Mondo Gira” e l’inizio del tour “Il Mondo Gira Live”.

IL NUOVO EP “GIRA, IL MONDO GIRA”

Il 10 febbraio, Olly ha pubblicato "Gira, Il Mondo Gira", che è un repack dell'EP intimistico e riflessivo "Il Mondo Gira". Questo lavoro combina brani uptempo e racconti cantautorali, mettendo in mostra lo stile unico dell'artista genovese. A RTL 102.5, Olly racconta anche il rapporto con la sua città natale: «Genova è come una mamma gelosa, ti lascia andar via ma poi ti rivuole indietro. È difficile lasciarla, vorrei tornare lì e costruire».

“IL MONDO GIRA LIVE”

Olly porterà la sua musica live con “Il Mondo Gira Live”, il tour organizzato e prodotto da Magellano Concerti. Il 31 marzo Olly si esibirà all’Afterlife di Perugia, il 5 e il 6 aprile sarà ai Magazzini Generali di Milano (date sold out), mentre il 16 aprile (data sold out) e il 17 aprile sarà a Roma al Largo Venue. «Abbiamo fatto doppio sold out a Milano e alla prima di Roma, siamo carichi e contenti. Faremo anche una data zero a Perugia. Vogliamo portare uno spettacolo esclusivo, sarà una variante di show elettronico, un nuovo mondo musicale», dice Olly a RTL 102.5. «Non penso al successo, sto pensando ad esprimermi, a divertirmi e a fare qualcosa per me. Amo il tragitto studio-casa in motorino, è fuori dallo studio che capisci se la musica spacca. Voglio godermela».

L’ESORDIO AL FESTIVAL DI SANREMO

Dopo aver vinto Sanremo Giovani con la canzone "L'Anima Balla", Olly si è guadagnato un posto tra i Big in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano "Polvere". «Non ti so dire di che materia è fatta la polvere, è quel qualcosa che si percepisce. È una cosa che forse ci vogliamo tenere addosso perché ci rende ciò che siamo», spiega Olly a RTL 102.5. «All’inizio del Festival c’è stata un po’ di paranoia, volevo cantare bene. Quando ho iniziato a non pensare troppo al contesto è iniziato tutto. Tornerò a Sanremo quando avrò qualcosa di forte e di diverso da portare. Ho fatto questa esperienza, ora ho bisogno di processarla», conclude.