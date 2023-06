Omicidio Giulia Tramontano: "Ho fatto tutto da solo" ha dichiarato il fidanzato reo confesso

Nel milanese proseguono a ritmo serrato le indagini sull'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa lo scorso sabato sera a Senago da Alessandro Impagnatiello, il fidanzato reo confesso e padre del figlio che la giovane aveva in grembo da sette mesi. Gli investigatori oltre ad accertare gli spostamenti dell'uomo successivi all'accoltellamento, avvenuto nell’appartamento della coppia, stanno verificando l’eventuale esistenza di un complice. Gli inquirenti hanno molti dubbi sul fatto che il 30enne, ora in carcere a San Vittore, si sia sbarazzato del corpo senza vita di Giulia Tramontano da solo, così come il giovane ha sostenuto durante l’interrogatorio di convalida del fermo. ''Togliersi eventualmente la vita è l'unica forma di pentimento che lui ritiene corretta in questo momento, l'unica che abbia un senso. L'ha ripetuto l'altra notte più volte e lo ha ribadito oggi'', ha raccontarlo questa mattina all'uscita dalla casa circondariale il legale di Alessandro Impagnatiello, Sebastiano Sartori. L'interrogatorio di Impagnatiello è durato meno di un'ora, giusto il tempo di confermare quanto il barman aveva già confessato. Il ragazzo avrebbe anche aggiunto alcuni particolari in relazione all'omicidio. Al vaglio i video di tutte le telecamere di sorveglianza della zona in cui si è consumato il delitto. L'autopsia dovrebbe essere disposta a partire dalla prossima settimana. I funerali di Giulia Tramontano si svolgeranno quasi sicuramente in Campania, ha dichiarato il vicesindaco di Senago.





Post di Chiara Tramontano, sorella di Giulia

"Giulia sei bellissima in tutte le foto che le persone riportano. E' difficile trovare una foto in cui tu non splenda. Hai il viso di chi non conosce cattiveria. Troppo ingenua per capire in che trappola ti trovassi." Così in un post Chiara Tramontano, sorella di Giulia. La giovane commentando un' immagine della vittima, pubblicata sui social per lanciare una raccolta fondi, ha aggiunto, pensando al bimbo che non vedrà mai la luce: ”Ti guardo in questa foto e penso a quanto Thiago ti potesse somigliare. Avrebbe preso i tuoi occhi, questi occhi mi tormenteranno per sempre". I colleghi di Chiara Tramontano hanno lanciato una raccolta fondi in memoria di Giulia, i contributi verranno devoluti in parte all'associazione Penelope, che si è occupata del caso e in parte saranno impiegati a supporto di iniziative anti-violenza.