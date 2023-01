Orietta Berti a RTL 102.5: «A Sanremo possono vincere Mengoni, Giorgia e anche Ultimo, altrimenti si arrabbia»

Orietta Berti ha partecipato a ben dodici edizioni del Festival di Sanremo, l’ultima volta del 2021 con il brano “Quando ti sei innamorato”. «Il Festival di quest’anno è il massimo – dice Orietta Berti – Mi hanno detto che le canzoni sono più belle degli altri anni». Attualmente impegnata come opinionista del Grande Fratello, Orietta racconta in radiovisione la sua passione per Sanremo: «La serata del giovedì non lo guarderò perché sono al Grande Fratello ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai», dice.

Ai microfoni di RTL 102.5 Orietta Berti svela la sua partecipazione più bella e avanza una previsione sul prossimo vincitore: «Per me il festival più bello è stato quello del 2021 perché non c’era il pubblico ma solo l’orchestra e il maestro. Dobbiamo prima sentire le canzoni. Sulla carta possono vincere Mengoni, Giorgia e anche Ultimo, altrimenti si arrabbia».