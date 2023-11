Ornella Vanoni e Samuele Bersani a RTL 102.5: “Dentro questa ‘Calma Rivoluzionaria’ c'è tutto quello che ci circonda”

Ospiti di RTL 102.5 Ornella Vanoni e Samuele Bersani hanno presentato in diretta in radiovisione “Calma Rivoluzionaria”, il nuovo singolo disponibile da venerdì 17 novembre. Con “Calma Rivoluzionaria” (BMG) Ornella Vanoni e Samuele Bersani riscrivono il brano “Calma” dell’artista brasiliana Marisa Monte e ne ottengono una versione completamente inedita e attuale. «Quando ho sentito questa canzone, sono stata colpita dalla parola "Calma" perché oggi c'è un disperato bisogno di essa. Ci voleva un testo su una musica brasiliana che attenuasse la drammaticità, e chi poteva farlo se non Samuele Bersani? Quindi, dentro questa ‘calma’, c'è tutto quello che ci circonda», racconta Ornella Vanoni a RTL 102.5.

Il brano, completamente riscritto da Bersani e prodotto dallo stesso artista con Pietro Cantarelli, veste l'anima musicale di Ornella Vanoni e intreccia in maniera coinvolgente quella di Samuele. «Ho sempre considerato Ornella come un'incendiaria. "Io con la patente da incendiaria / Dico: 'È un'edizione straordinaria' / Che ti serve molta calma" è stato il primo verso che ho scritto, e così è nata l'intera canzone. Pensando alla calma, ma pensando anche ad Ornella, non poteva che essere una calma rivoluzionaria», continua Samuele Bersani.

I due artisti, non nuovi a queste commistioni, avevano già lavorato insieme in “Isola”, rivisitazione di Tango, brano scritto dal compositore giapponese Ryuichi Sakamoto a metà degli anni ‘90, ripreso e rivestito di nuove sonorità e parole originali da Samuele e regalato alla voce perfetta di Ornella. «Siamo gli unici che hanno cantato in italiano un brano di Ryuichi Sakamoto», racconta Samuele Bersani.

Il singolo anticipa “Calma Rivoluzionaria Live 2023”, il nuovo progetto discografico di Ornella Vanoni fuori da venerdì 1° dicembre. Un emozionante viaggio in musica attraverso alcuni dei grandi successi di una tra le più importanti interpreti della musica leggera italiana - registrati live durante il tour teatrale Le donne e la musica Tour e accompagnati da inframezzi tratti dallo scritto teatrale Le donne e la musica – impreziositi dai due inediti “Calma Rivoluzionaria” con Samuele Bersani e “Camminando” di cui Pietro Cantarelli è autore e compositore.

Dal 15 aprile 2024 Samuele Bersani sarà in tournée con "Samuele Bersani & Orchestra Tour Indoor 2024", una serie di concerti durante il quale il cantautore riproporrà i suoi brani in chiave orchestrale, dandogli un nuovo slancio interpretativo e musicale. Una scaletta inedita coprirà le diverse sfaccettature del suo repertorio trentennale: dalle grandi hit, fino ai brani dell'ultimo album “Cinema Samuele” (vincitore della sua quinta Targa Tenco). «I miei brani saranno riarrangiati, cosa fondamentale per me, ma senza tradirli. Suonare con un'orchestra è completamente diverso; mio padre è stato per molti anni direttore d'orchestra a Rimini, e sono sfumature che conosco molto bene. La cosa bella è che abbiamo fatto questa prova quest'anno a Roma e Milano, e ci siamo accorti che c'è molta fame di vedere questo spettacolo. Ci saranno anche molte sorprese», svela Bersani a RTL 102.5.

Di seguito il calendario delle tournée in aggiornamento:

2 aprile 2024 - MILANO - Teatro Arcimboldi

10 aprile 2024 - TORINO - Teatro Colosseo

15 aprile 2024 - BOLOGNA - Europauditorium SOLD OUT

17 aprile 2024 - FIRENZE - Teatro Verdi

23 aprile 2024 - NAPOLI - Teatro Augusteo

26 aprile 2024 - BOLOGNA - Europauditorium NUOVA DATA

29 aprile 2024 - BARI - Teatro Petruzzelli

Info biglietti su friendesandpartners.it e ticketone.it.