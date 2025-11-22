Ornella Vanoni: i funerali lunedì pomeriggio a Milano, da domani la camera ardente al Piccolo, il teatro di Giorgio Strehler, suo grande amore e maestro d'arte

Ornella Vanoni: i funerali lunedì pomeriggio a Milano, da domani la camera ardente al Piccolo, il teatro di Giorgio Strehler, suo grande amore e maestro d'arte

Ornella Vanoni: i funerali lunedì pomeriggio a Milano, da domani la camera ardente al Piccolo, il teatro di Giorgio Strehler, suo grande amore e maestro d'arte Photo Credit: ANSAFoto.it

Redazione Web

22 novembre 2025, ore 16:30

L'artista aveva mosso i primi passi d'attrice al Piccolo, al fianco di Giorgio Strehler, uno dei suoi più grandi amori. Le canzoni della mala milanese, il palco, le prime esperienze a teatro

Il Piccolo, il teatro simbolo di Milano, di una città dal respiro europeo, anche nell'arte, sperimentale e colta, inclusiva e popolare. Ornella Vanoni non poteva che congedarsi da chi l'ha amata tanto (pubblico e amici) e dalla sua città che da quello scrigno d'arte: la camera ardente sarà aperta domani, dalle 10 alle 14 e lunedì dalle 10 alle 13. I funerali saranno celebrati invece lunedì pomeriggio, nella chiesa di San Marco, nel cuore del quartiere Brera


Tutto cominciò così

Quando, alla fine degli anni Cinquanta, una giovane Ornella Vanoni calcava per la prima volta il palcoscenico del Piccolo Teatro di Milano, nessuno poteva immaginare che quelle note avrebbero risuonato nella storia della canzone italiana. Fu in quegli anni che nacquero le celebri "Canzoni della Mala", un repertorio apparentemente popolare che raccontava storie di furfanti, poliziotti e malfattori, ma che nascondeva un curioso inganno creativo. Il progetto vide la luce grazie a Giorgio Strehler, che insieme a Fiorenzo Carpi, Dario Fo e Gino Negri - maestro di musica e primo grande estimatore della voce di Vanoni - decise di scrivere nuove canzoni ispirate alla malavita. L'idea era semplice: creare brani popolari strutturati, adatti a un'esordiente cantante di talento, che reinterpretasse il folklore urbano con modernità e profondità emotiva.  Anche se per decenni si credette che le canzoni fossero tradizionali ritrovate per caso, la verità è emersa: si trattava di brani originali, scritti ad arte dai protagonisti del Piccolo Teatro. Una piccola operazione che oggi viene considerata uno dei più famosi 'falsi storici' della musica italiana, e che ha comunque consacrato Ornella Vanoni come interprete di straordinario talento.

Con Strehler un grande amore tormentato 

La giovane Vanoni conobbbe Giorgio Strehler quando era allieva brillante e sensibile della scuola di teatro del Piccolo, di cui il grande regista era l'anima. Ornella ebbe l'occasione di esibirsi durante gli intervalli del dramma "I Giacobini" di Federico Zardi, riscuotendo un piccolo trionfo. Fu questo successo a spingere Strehler e i suoi collaboratori a realizzare un vero e proprio repertorio di "canzoni da malavita", che si sarebbero poi trasformate in classici immortali come "Ma mi" e "Le Mantellate".  Nacque, insieme a un'artista luminosa, anche un grande  amore. Ma  Strehler era tanto più grande della Vanoni ed era sposato. La relazione era  scandalosa per l'epoca, e furono proprio i vizi e la gelosia del regista a far prendere a Ornella Vanoni la dolorosa decisione di lasciare Giorgio Strehler. La stessa Vanoni ha in seguito dichiarato che all'origine di quella separazione ci furono anche  alcune cattive abitudini non condivise, quali ad esempio l'assunzione di cocaina. Al riguardo Vanoni dichiarerà parecchi anni dopo: "La mia dipendenza dalla coca sarà durata due anni, perché per stare con un uomo che la assume per anni o la assumi anche tu o non ci puoi stare".

Argomenti

GiorgioStrehler
Milano
OrnellaVanoni
Piccoloteatro

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Il mondo dello spettacolo piange Ornella Vanoni, tanti i messaggi di cordoglio

    Il mondo dello spettacolo piange Ornella Vanoni, tanti i messaggi di cordoglio

  • Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi

    Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi

  • E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

    E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

  • Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

    Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

  • Arriva il freddo sull'Italia. Neve anche a bassa quota al Nord, bus scivola verso una scarpata nella Bergamasca

    Arriva il freddo sull'Italia. Neve anche a bassa quota al Nord, bus scivola verso una scarpata nella Bergamasca

  • RTL 102.5 ancora al vertice negli ascolti Audiradio con 6,9 milioni di persone nel giorno medio

    RTL 102.5 ancora al vertice negli ascolti Audiradio con 6,9 milioni di persone nel giorno medio

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Ginnastica” di Amelie, “L’Aurora” di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, “Bianca” di Noemi e gli inediti di X Factor 2025

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Ginnastica” di Amelie, “L’Aurora” di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, “Bianca” di Noemi e gli inediti di X Factor 2025

  • X Factor 2025. Notte di inediti, primo traguardo fondamentale per i talenti

    X Factor 2025. Notte di inediti, primo traguardo fondamentale per i talenti

  • Report: scossone al Garante per la Privacy, si è dimesso il segretario generale, Angelo Fanizza

    Report: scossone al Garante per la Privacy, si è dimesso il segretario generale, Angelo Fanizza

  • Australia pioniera nel blocco social agli adolescenti: cancellati gli account dei giovani sotto ai 16 anni

    Australia pioniera nel blocco social agli adolescenti: cancellati gli account dei giovani sotto ai 16 anni

Tiziano Ferro presenta il nuovo album “Sono Un Grande” a RTL 102.5

Tiziano Ferro presenta il nuovo album “Sono Un Grande” a RTL 102.5

In diretta l’artista racconta il nuovo album e il prossimo tour negli stadi

Mogol presenta a RTL 102.5 “Senza paura. La mia vita”, il libro autobiografico

Mogol presenta a RTL 102.5 “Senza paura. La mia vita”, il libro autobiografico

Nel corso di “W l’Italia”, paroliere e produttore discografico, ha presentato in diretta radiofonica “Senza paura. La mia vita”, la sua autobiografia

Milano Music Week 2025: dal 17 al 23 novembre concerti, dj set, panel, workshop ed eventi speciali dedicati al mondo della musica e ai suoi protagonisti

Milano Music Week 2025: dal 17 al 23 novembre concerti, dj set, panel, workshop ed eventi speciali dedicati al mondo della musica e ai suoi protagonisti

Le emittenti del Gruppo RTL 102.5 – RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta – saranno le radio ufficiali della manifestazione