Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'omaggio di fan e amici

Il lungo applauso, fuori, all'arrivo del feretro. Le note di Domani è un altro giorno, dentro, che suonano in loop. É stata aperta dalle 10 alle 14 la camera ardente per Ornella Vanoni, al Piccolo Teatro Grassi di Milano. Un omaggio che continuerà anche domani, dalle 10 alle 13. Prima dei funerali, che saranno celebrati alle 15, nella Chiesa di San Marco a Brera.





CINQUEMILA PERSONE

La bara in legno chiaro, semplice come da sue volontà, è stata posta ai piedi del palco del teatro che Ornella Vanoni ha solcato tante volte. Più di cinquemila le persone che si sono messe in coda già dalle 7.30 di questa mattina, pronte a lasciare un fiore o un biglietto. Vicini di casa, fan o anche semplici cittadini, riuniti in una fila composta, arrivata quasi fino al Castello Sforzesco. Ad accoglierli i familiari, il figlio di Ornella Vanoni, Cristiano, e i due nipoti, Camilla e Matteo.





IL RICORDO DI CHI L'HA CONOSCIUTA

Persone comuni, ma anche tanti personaggi pubblici, protagonisti della musica e della politica, del teatro e della tv. Tra i primissimi ad arrivare, Emma Marrone e Fabio Fazio. E ancora la senatrice Liliana Segre, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Madame, Arisa, Cristiano Malgioglio, Simona Ventura, l'attrice Lella Costa, il regista Gabriele Salvatores, lo Stilista Antonio Marras. Tutti hanno ricordato un'amica meravigliosa, elegante, ironica, libera.





I FUNERALI

Presente anche il sindaco Beppe Sala. ha dichiarato, aggiungendo che Ornella Vanoni è stata un simbolo di e che Milano cercherà, quindi, di ricordarla nel modo migliore. Domani la città sarà a lutto, in occasione dei funerali. E proprio la stessa Vanoni aveva lasciato disposizioni sul suo addio, chiedendo al trombettista Paolo Fresu, amico di lunga data, di suonare alle esequie. ha commentato, oggi, lui.