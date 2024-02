Orrore a Catania, "branco" violenta 13enne nei bagni pubblici. Sei fermi, l'ultimo sospettato è ricercato

L’ennesima violenza sessuale e stavolta la vittima ha soltanto 13 anni. E’ avvenuta nei bagni pubblici della centrale Villa Bellini, a Catania, mentre il branco teneva lontano il fidanzato della vittima, bloccato sotto minaccia. Sette i presunti responsabili, sarebbero tutti egiziani e tre di loro non sarebbero maggiorenni. I carabinieri avrebbero già eseguito il fermo di sei sospettati, un settimo invece sarebbe al momento ancora irreperibile. La ragazzina sarebbe stata violentata da due degli indagati sotto gli sguardi degli altri cinque. Gli abusi sono stati commessi la sera dello scorso 30 gennaio. Nei bagni della villa il «branco» avrebbe minacciato i due fidanzatini, lei tredicenne e lui di 17 anni. La ragazzina ha denunciato immediatamente dopo essere andata in ospedale. Pare abbia anche riconosciuto gli stupratori in un confronto all’americana.